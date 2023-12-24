Доллар как наказание: США теряет мировое влияние

Американская валюта подорвала к себе доверие, заявил министр финансов России Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет газета «Известия».



Глава Минфина отметил, что в мире появляется все больше надежных валют. При этом он признал, что быстро отказаться от доллара не получится.

По его словам, тенденция к отказу от доллара уже началась. Американская валюта стала оружием Запада, считает Силуанов.