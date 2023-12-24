Доллар как наказание: США теряет мировое влияние
США использует доллар как инструмент для давления, РФ переходит на нацвалюты в расчетах с партнерами.
Вашингтон утратил экономическое лидерство, сообщил в Telegram спикер Госдумы России Вячеслав Влодин. Едва ли не последним инструментом мирового влияния остаётся доллар США, который используется для политической борьбы. При этом Россия переходит на расчёты в национальных валютах с другими странами.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, дедолларизация становится реальностью из-за того, что валюта стала проблемной.
«Это просто реальность. В наши дни доллар является очень проблемной валютой», — приводит слова Захаровой ТАСС.
Она также отметила, что доллар используют для наказания, сегрегации или превращения жизни других людей в кошмар, отмечает RT.
Американская валюта подорвала к себе доверие, заявил министр финансов России Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет газета «Известия».
Глава Минфина отметил, что в мире появляется все больше надежных валют. При этом он признал, что быстро отказаться от доллара не получится.
По его словам, тенденция к отказу от доллара уже началась. Американская валюта стала оружием Запада, считает Силуанов.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в пресс-центре НСН напомнил о наличии у Китая триллиона долларов в резервах, а также отметил, что Пекин очень осторожно расстается с американской валютой, и, вопреки разговорам, продолжает торговать с США в американской национальной валюте.
«Китай не отказался от своего триллиона резервов, которые накуплены в долларах. Он сокращает эту долю очень медленно, чтобы их не обесценить. Во внешней торговле – да. Китай старается торговать в юанях с кем это возможно, но с Америкой он торгует не в юанях. […] Россия не была готова отказаться от доллара, и до сих пор не готова это сделать. Когда вас откуда-то выкидывают пинком под зад, не нужно говорить, что вы сами ушли. Немножко неприлично», - сказал Делягин.
Россия от доллара не отказывалась, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
«Мы от доллара не отказываемся. Нам просто проблемы начали чинить с расчетами в валютах. Кстати, стреляют себе в ногу! Зачем они сокращают возможности евро и доллара как универсальных резервных валют? Вот у нас в 2021 году при обслуживании нашего экспорта использовалось 87% иностранной валюты – доллар и евро. Рубль 11-13%, юань – 0,4%. На сентябрь этого года такая картина: рубль 40%, юань – 33%, совокупное использование доллара и евро – 24%. Зачем они это сделали? Выстрелили себе в ногу. Для нас это не плохо: чем больше мы используем национальную валюту в расчетах, тем больше повышаем наши возможности», – цитирует президент Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В России в 2024 году продолжится расчет в национальных валютах, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление Минэкономразвития РФ.
Там прокомментировали слова президента Владимира Путина о значимости расчетов в нацвалютах. Как отметили в ведомстве, чем больше используется национальная валюта в экономических финансовых расчетах, тем лучше, так как это повышает суверенитет и возможности страны.
Минэкономразвития указало, что в странах ЕАЭС по итогам 2023 года доля рубля во взаимных расчетах составит более 85%, а доля всех национальных валют государств-членов Союза превысит 90%.
Ранее стало известно, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2018 году призывал отказаться от американского доллара. Политик предложил три этапа отказа от американской валюты. Причем, не только в России, но и в мире. Снимок его ранее неопубликованной записки Жириновского появился в Telegram-канале вице-спикера Государственной думы РФ Бориса Чернышова.
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