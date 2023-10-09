РИА Новости: Рубль стал самой недооцененной валютой среди стран G20
Рубль самой недооцененной валютой среди стран Группы двадцати в начале осени 2023 года, курс российской валюты должен составлять около 33 рублей за доллар. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство рассчитало курс валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару на основе данных о стоимости обеда из бургера, картошки фри и стакана колы. В России такой обед оказался самым дешевым, указывает Ura.ru.
Курс рубля согласно паритету покупательной способности должен составить 32,07 рубля за $1, у России наиболее высокий ППС, отмечает телеканал «360». На втором месте оказалась индонезийская рупия, справедливый курс которой оценивается в 6,9 тысячи рупий за доллар вместо 15,4 тысячи. В тройку недооцененных вошел южноафриканский рэнд, стоимость которого — 10,4 ранда за доллар ЮАР, или в 1,8 раза сильнее официального курса.
При этом самыми переоцененными валютами стали евро, курс которого оказался завышен на 16%, и канадский доллар, переоцененный на 15%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru