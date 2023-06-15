Силуанов заявил о подрыве доверия к доллару
Американская валюта подорвала к себе доверие, заявил министр финансов России Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет газета «Известия».
Глава Минфина отметил, что в мире появляется все больше надежных валют. При этом он признал, что быстро отказаться от доллара не получится.
По его словам, тенденция к отказу от доллара уже началась. Американская валюта стала оружием Запада, считает Силуанов.
В ходе торгов на Московской бирже 14 июня курс доллара превысил 85 рублей. Это максимальный показатель с 4 апреля 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
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