Силуанов заявил о подрыве доверия к доллару

Глава Минфина отметил, что в мире появляется все больше надежных валют. При этом он признал, что быстро отказаться от доллара не получится.

По его словам, тенденция к отказу от доллара уже началась. Американская валюта стала оружием Запада, считает Силуанов.

В ходе торгов на Московской бирже 14 июня курс доллара превысил 85 рублей. Это максимальный показатель с 4 апреля 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

