Венесуэла ожидает скорое появление альтернатив доллару
Доллар США в настоящее время используется как инструмент принуждения против других стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Венесуэлы Хиля Пинто.
По его словам, очень скоро эта валюта перестанет быть единственным вариантом ведения торговли в мире, при том, что гегемония доллара будет сдавать позиции. Как указал министр, формирование нового мирового порядка неизбежно будет способствовать тому, что валюта США утратит статус главного инструмента в мировой торговле.
Как стало известно ранее, доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, люди отказываются от использования американской валюты, так как США стали самым большим должником в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певец Игорь Николаев до сих пор находится в клинике после операции
- Венесуэла ожидает скорое появление альтернатив доллару
- Российские Су-34 поразили пункты управления БПЛА ВСУ
- СМИ: рейтинг одобрения работы Байдена достиг нового антирекорда
- Появились кадры с Путиным в спортивном костюме
- В ДТП под Нижним Новгородом пострадали 17 человек
- СМИ: Евросоюз попал в зависимость от СПГ из США
- Скончалась актриса из «Глухаря» Ангелина Ноздрина
- Медведчук потребовал выполнить три условия для разрядки кризиса на Украине
- Макрон заявил о выводе французских войск из Нигера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru