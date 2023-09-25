Венесуэла ожидает скорое появление альтернатив доллару

По его словам, очень скоро эта валюта перестанет быть единственным вариантом ведения торговли в мире, при том, что гегемония доллара будет сдавать позиции. Как указал министр, формирование нового мирового порядка неизбежно будет способствовать тому, что валюта США утратит статус главного инструмента в мировой торговле.

Как стало известно ранее, доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, люди отказываются от использования американской валюты, так как США стали самым большим должником в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

