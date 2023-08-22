Путин: дедолларизация в БРИКС становится необратимой

Глава государства отметил, что доля доллара в экспорте и импорте среди стран БРИКС продолжает снижаться. В прошлом году она составила 28,7%, уточнил Путин.

Российский лидер сообщил, что в ходе саммита лидеры стран БРИКС подробно обсудят вопрос перехода на национальные валюты по всем направлениям экономического сотрудничества.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее высказался за отказ от доллара США в международной торговле. Он призвал создать альтернативу американской валюте, сообщает «Радиоточка НСН».

