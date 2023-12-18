ЦБ отказался публиковать прогноз курса рубля к доллару

По его словам, ЦБ опасается, что публикация прогноза будет воспринята как доказательство, что регулятор намерен поддерживать такой курс вне зависимости от обстоятельств.

Заботкин уточнил, что решение о публикации прогноза курсов валют будет принятого в первой половине 2024 года.

«Это точно не будет курс рубля к доллару», - цитирует Заботкина ТАСС.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал ослабление рубля главной причиной роста инфляции. Он пообещал нормализацию курса национальной валюты, напоминает «Радиоточка НСН».

