ЦБ отказался публиковать прогноз курса рубля к доллару
Центробанк не намерен давать прогноз о курсе рубля к доллару. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин.
По его словам, ЦБ опасается, что публикация прогноза будет воспринята как доказательство, что регулятор намерен поддерживать такой курс вне зависимости от обстоятельств.
Заботкин уточнил, что решение о публикации прогноза курсов валют будет принятого в первой половине 2024 года.
«Это точно не будет курс рубля к доллару», - цитирует Заботкина ТАСС.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал ослабление рубля главной причиной роста инфляции. Он пообещал нормализацию курса национальной валюты, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru