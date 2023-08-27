Альтернатива доллару. План Жириновского по дедоллоризации работает

В этом смысле мнение президента России Владимира Путина, который счел процесс отказа от доллара на пространстве БРИКС необратимым, подтверждает тренды, предложенные Жириновским пять лет назад. Глава государства отметил, что доля доллара в экспорте и импорте среди стран БРИКС продолжает снижаться. В прошлом году, по словам Путина, она составила 28,7%, пишет ТАСС. Альтернативой доллару может стать новая денежная единица для расчетов стран-членов БРИКС.

Аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко в беседе с НСН говорил, что страны БРИКС могут создать новую торговую валюту, обеспеченную золотом, за год.

«Юридически это создается очень быстро, но масса формальностей, потому что речь идет о разных странах. В каждой стране есть свои бюрократические правила. Но в течение года можно было бы это создать, наполнить структуру золотом и выпустить под это золотое обеспечение какую-то валюту», - рассказал он.