Альтернатива доллару. План Жириновского по дедоллоризации работает

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский в 2018 году предложил план отказа от доллара. Пункты плана сбываются спустя пять лет.

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2018 году призывал отказаться от американского доллара. Снимок его ранее неопубликованной записки появился в Telegram-канале вице-спикера Государственной думы РФ Бориса Чернышова. План Жириновского предусматривал три пункта: отказ от доллара в разных странах, роспуск международных и создание вместо них региональных организаций, перевод экономик на национальные валюты.

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В этом смысле мнение президента России Владимира Путина, который счел процесс отказа от доллара на пространстве БРИКС необратимым, подтверждает тренды, предложенные Жириновским пять лет назад. Глава государства отметил, что доля доллара в экспорте и импорте среди стран БРИКС продолжает снижаться. В прошлом году, по словам Путина, она составила 28,7%, пишет ТАСС. Альтернативой доллару может стать новая денежная единица для расчетов стран-членов БРИКС.

Аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко в беседе с НСН говорил, что страны БРИКС могут создать новую торговую валюту, обеспеченную золотом, за год.

«Юридически это создается очень быстро, но масса формальностей, потому что речь идет о разных странах. В каждой стране есть свои бюрократические правила. Но в течение года можно было бы это создать, наполнить структуру золотом и выпустить под это золотое обеспечение какую-то валюту», - рассказал он.

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Американская валюта подорвала к себе доверие, заявил министр финансов России Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет газета «Известия».

Глава Минфина отметил, что в мире появляется все больше надежных валют. При этом он признал, что быстро отказаться от доллара не получится.

По его словам, тенденция к отказу от доллара уже началась. Американская валюта стала оружием Запада, считает Силуанов.

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При этом в Минфине США признали, что американские санкции мотивируют страны искать альтернативы доллару. С таким заявлением выступила глава американского минфина Джанет Йеллен. По ее мнению, у большинства стран нет путей обхода использования доллара.

Россия и Китай активно работают в валютном направлении против США, переводя свои расчеты в национальные валюты. Американский журналист Клейтон Моррис признал, что Москва и Пекин нанесли «разрушительный удар» по Западу, работая над заменой доллара внутри БРИКС.

«Все больше стран решаются отказаться от доллара США — Лаос, Пакистан, Аргентина, Бразилия, — все отходят от доллара для проведения транзакций», — указал эксперт.

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Через пять лет основной валютой будет юань, а не доллар, заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с НСН. По его словам, США никак не могут остановить этот процесс.

«Через пять лет юань будет основной валютой, а не доллар. Заморозив наши резервы, они (США, прим. НСН) подорвали доверие. Китай никому не выносит мозг. Главным в долларе всегда было то, что он надежный, теперь доллар нельзя считать надежным», - заявил он.

Ранее инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости заявил, что доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, люди отказываются от использования американской валюты, так как США стали самым большим должником в мире. Роджерс подчеркнул, что международное платежное средство должно обладать нейтральным статусом. В мире пока нет валюты, которая стала бы равнозначной заменой или конкурентом доллару, но «мир движется», и в итоге замена американской валюте будет найдена, а «время Америки» подойдет к концу, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости/Михаил Кутузов
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