«Договор на словах»: Путин не стал нажимать самый мощный рычаг спасения рубля
Экспортеров не стали обязывать продавать валютную выручку, ограничившись «неформальными договоренностями», Набиуллиной пришлось оправдываться, а доллар с евро, несмотря на плохие новости для рубля, покатились вниз.
Ситуация с рублем, пробившим на днях психологическую отметку «сто за доллар» на фоне космического повышения ключевой ставки, вынудила Владимира Путина созвать экстренное совещание с руководителями эконмического блока.
Официально о самом факте встречи и ее итогах не сообщается, однако СМИ выяснили, что Путин все-таки приберег главный инструмент спасения рубля, - экспортеров не стали обязывать продавать валютную выручку. Тем не менее, утро четверга началось с рекордного для августа падения евро.
ТЕРПЕНИЕ ПУТИНА: «НЕФОРМАЛЬНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ»
Ситуация с рублем на этой неделе заставила многих россиян схватиться за головы. Официальный курс доллара 15 августа превысил 101 рубль, в этот же день ЦБ экстренно повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых, при этом эксперты заявляли, что спасать рубль надо совсем другими методами, сравнив действия Банка России с попыткой «взорвать атомную бомбу для борьбы с домашними тараканами».
Терпение Путина лопнуло и 16 августа Financial Times с «Ведомостями» сообщили со ссылкой на свои источники о проведении экстренного совещания по вопросам валютного контроля. На сайте Кремля подробно рассказано о вчерашнем совещании президента с членами правительства, но не слова ни сказано об обсуждении рубля. При этом журналисты все-таки разузнали итоги судьбоносной встречи.
«Устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. Об этом договорились на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий. Представители бизнеса в целом согласились продавать больше выручки. Если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной», - пишут об итогах встречи все те же «Ведомости».
При этом крайней в ситуации с рублем назвали Набиуллину, которой пришлось оправдываться за взлет ключевой ставки к двузначным значениям. По мнению участников встречи, ужесточение валютного контроля – это крайняя мера, которой не стоит «макировать» фундаментальную причину ослабления рубля – мягкую денежную политику ЦБ.
«Набиуллина рассказала, почему было принято решение повысить ставку, и объяснила, что это было связано не столько с курсом, сколько с усилившимися инфляционными рисками. Участники встречи договорились, что помимо мониторинга за продажей экспортерами валютной выручки, разработают механизмы сдерживания роста кредитования. В ЦБ пообещали провести с банками работу», - добавляют «Ведомости».
Со своей стороны, политолог Марат Баширов назвал плохим сигналом для рубля решение Путина, указав на «Клондайк для наживы менеджеров».
«Российским экспортерам позволят продолжать копить валютную выручку на счетах вне России, для рубля - это плохой сигнал. Фактически признаны несколько фактов. Невозможно вернуть безналом по старым банковских системам. Возвращать кэшем можно лишь в небольших объемах. Зато можно закупать необходимые товары и услуги через фирмы - прокладки для нужд России. А это - Клондайк для наживы тех менеджеров наших экспортеров, которые управляют этими компаниями», - написал Баширов в Telegram.
Тем не менее, на фоне информации о совещании Путина курс евро в ходе сегодняшних торгов на Мосбирже впервые со 2 августа опустился ниже 102 рублей, При этом доллар также падал ниже 94 рублей.
ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ ЦБ: «МОГУТ, НО НЕ ДЕЛАЮТ»
Многие эксперты объясняли НСН, что ЦБ и Минфин легко могут понизить курс рубля, но сознательно этого не делают.
«У нас есть прецедент весны прошлого года, когда Центробанк с Минфином нажали на все педали. В сегодняшней ситуации у ЦБ и у Минфина не задействована еще масса самых эффективных инструментов. Видимо, они считают, что ситуация развивается по контролируемому сценарию. Если бы они применили набор мер, как весной 2022 года, рубль, может быть, и не вернулся бы к курсу 50 за доллар, но на 20% укрепился бы достаточно быстро. Не за один день, но в течение нескольких недель. Самые мощные инструменты применительно к курсу это вовсе не ставка, а обязательная продажа валютной выручки, ее репатриация, ограничения движения по счету капитала, а не по торговому счету. Пока что все эти ворота открыты», - говорил НСН экономист Денис Ракша.
Проректор Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец подтвердил НСН слова Ракши про «главный инструмент».
«Повышение ставки никак не влияет на валютный курс, потому что объем валюты от этого не увеличивается. Главный инструмент для укрепления рубля – введение обязательной продажи экспортной выручки. Сейчас это привело бы к заметному снижению: до уровня 65 вряд ли, а 75-85 легко. Необходимо, чтобы увеличилось количество валюты, перетекающей в страну. Для этого надо заставить экспортеров продавать валютную выручку. Пока ЦБ это не сделает, приток валюты расти не будет», - сказал Зубец.
Финансовый аналитик Владимир Левченко говорил НСН, что стремительное падение курса рубля является искусственным, а директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков критиковал методы Набиуллиной.
«Действия ЦБ напоминают ситуацию, когда вы решили в доме вывести тараканов и взрываете ядерную бомбу. Повышение ключевой ставки никакого влияния на инфляцию не окажет. Курс рубля ослаб чуть ли не на 40%, население испытывает шок, связанный с ростом цен. Это провоцирует многих бежать в магазины сейчас, а не тогда, когда цены вырастут еще больше. Такие шоки накладываются друг для друга, а ЦБ ставку повышает. Это выглядит весьма экстравагантно», - отмечал Кабаков.
Экс-министр труда и соцразвития РФ Сергей Калашников также говорил на пресс-конференции в НСН, что повышение ключевой ставки не укрепит рубль и не остановит инфляцию.
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