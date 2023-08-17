«Договор на словах»: Путин не стал нажимать самый мощный рычаг спасения рубля

ТЕРПЕНИЕ ПУТИНА: «НЕФОРМАЛЬНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ»

Ситуация с рублем на этой неделе заставила многих россиян схватиться за головы. Официальный курс доллара 15 августа превысил 101 рубль, в этот же день ЦБ экстренно повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых, при этом эксперты заявляли, что спасать рубль надо совсем другими методами, сравнив действия Банка России с попыткой «взорвать атомную бомбу для борьбы с домашними тараканами».

Терпение Путина лопнуло и 16 августа Financial Times с «Ведомостями» сообщили со ссылкой на свои источники о проведении экстренного совещания по вопросам валютного контроля. На сайте Кремля подробно рассказано о вчерашнем совещании президента с членами правительства, но не слова ни сказано об обсуждении рубля. При этом журналисты все-таки разузнали итоги судьбоносной встречи.

«Устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. Об этом договорились на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий. Представители бизнеса в целом согласились продавать больше выручки. Если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной», - пишут об итогах встречи все те же «Ведомости».

При этом крайней в ситуации с рублем назвали Набиуллину, которой пришлось оправдываться за взлет ключевой ставки к двузначным значениям. По мнению участников встречи, ужесточение валютного контроля – это крайняя мера, которой не стоит «макировать» фундаментальную причину ослабления рубля – мягкую денежную политику ЦБ.

«Набиуллина рассказала, почему было принято решение повысить ставку, и объяснила, что это было связано не столько с курсом, сколько с усилившимися инфляционными рисками. Участники встречи договорились, что помимо мониторинга за продажей экспортерами валютной выручки, разработают механизмы сдерживания роста кредитования. В ЦБ пообещали провести с банками работу», - добавляют «Ведомости».

Со своей стороны, политолог Марат Баширов назвал плохим сигналом для рубля решение Путина, указав на «Клондайк для наживы менеджеров».

«Российским экспортерам позволят продолжать копить валютную выручку на счетах вне России, для рубля - это плохой сигнал. Фактически признаны несколько фактов. Невозможно вернуть безналом по старым банковских системам. Возвращать кэшем можно лишь в небольших объемах. Зато можно закупать необходимые товары и услуги через фирмы - прокладки для нужд России. А это - Клондайк для наживы тех менеджеров наших экспортеров, которые управляют этими компаниями», - написал Баширов в Telegram.

Тем не менее, на фоне информации о совещании Путина курс евро в ходе сегодняшних торгов на Мосбирже впервые со 2 августа опустился ниже 102 рублей, При этом доллар также падал ниже 94 рублей.