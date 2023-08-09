«Тараканы и ядерная бомба!»: Поможет ли ЦБ новое повышение ключевой ставки

По мнению Кабакова, даже ЦБ не может ответить вопрос, насколько надо повысить ставку, чтобы привести инфляцию к целевым уровням.

Финансовый аналитик Владимир Левченко ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что стремительное падение курса рубля является искусственным, поэтому сейчас есть смысл менять валюту на рубли.

