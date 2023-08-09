«Тараканы и ядерная бомба!»: Поможет ли ЦБ новое повышение ключевой ставки

Повышение ключевой ставки на фоне стремительного падения рубля и шока россиян от цен в магазинах выглядит экстравагантно, сказал в эфире НСН Ярослав Кабаков.

Возможное повышение Банком России ключевой ставки никак не повлияет на инфляцию, заявил в интервью НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин сообщил, что ЦБ, скорее всего, поднимет ключевую ставку в сентябре. По его словам, это делается для удержания инфляции на уровне 4%. Заботкин назвал основным фактором, влияющим на инфляцию, динамику внутреннего спроса.

ЦБ РФ допускает увеличение ключевой ставки в сентябре
«Действия ЦБ напоминают ситуацию, когда вы решили в доме вывести тараканов и взрываете ядерную бомбу. В текущей ситуации повышение ключевой ставки никакого влияния на инфляцию не окажет. Сейчас сложно сказать, как долго они будут осуществлять данные действия. Видимо, ставку начнут понижать, когда отложенный потребительский спрос себя исчерпает, поскольку к этому моменту начнет задыхаться экономика, снизятся темпы экономического роста и будут испытывать проблемы люди, не получающие высокие доходы», - сказал Кабаков.

Он назвал «экстравагантным» повышение ключевой ставки на фоне шоковых цен.

«Сейчас курс рубля ослаб чуть ли не на 40%, стоимость импорта резко возросла, но при этом население испытывает шок, связанный с ростом цен. Это провоцирует многих бежать в магазины сейчас, а не тогда, когда цены вырастут еще больше. Такие шоки накладываются друг для друга, а ЦБ ставку повышает. Это выглядит весьма экстравагантно», - пояснил эксперт.
«Искусственная девальвация»: Аналитик Левченко советует менять валюту на рубли

По мнению Кабакова, даже ЦБ не может ответить вопрос, насколько надо повысить ставку, чтобы привести инфляцию к целевым уровням.

Финансовый аналитик Владимир Левченко ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что стремительное падение курса рубля является искусственным, поэтому сейчас есть смысл менять валюту на рубли.

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ФОТО: РИА Новости
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