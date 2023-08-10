«Паники нет»: Экономист Ракша объяснил, как Минфин с ЦБ быстро спасут рубль
Российские власти легко могут укрепить рубль на 20% за несколько недель, однако не спешат «жать на все педали», как прошлой весной, сказал в эфире НСН Денис Ракша.
Центробанк с Минфином имеют эффективные инструменты для укрепления курса рубля, однако пока их не используют, заявил в интервью НСН экономист Денис Ракша.
В ходе торгов на Московской бирже 9 августа курс доллара поднимался выше 98 рублей впервые с марта 2022 года, а курс евро превысил 107 рублей.
«У нас есть прецедент весны прошлого года, когда Центробанк с Минфином нажали на все педали. В сегодняшней ситуации у ЦБ и у Минфина не задействована еще масса самых эффективных инструментов. Видимо, они считают, что ситуация развивается по контролируемому сценарию. Если бы они применили набор мер, как весной 2022 года, рубль, может быть, и не вернулся бы к курсу 50 за доллар, но на 20% укрепился бы достаточно быстро. Не за один день, но в течение нескольких недель», - сказал Ракша.
Он перечислил эти эффективные инструменты, отметив, что ключевая ставка к ним не относится.
«Самые мощные инструменты применительно к курсу это вовсе не ставка, а обязательная продажа валютной выручки, ее репатриация, ограничения движения по счету капитала, а не по торговому счету. Пока что все эти ворота открыты: у нас капитал утекает из страны, экспортеры не репатриируют валютную выручку, у них нет обязательной продажи даже части валютной выручки», - разъяснил экономист.
Ракша также объяснил, чем нынешняя ситуация с рублем отличается от весны 2022 года.
«Ситуация отличается от прошлогодней многими параметрами. Например, на рынке нет паники, в отличие от весны прошлого года. Кроме того, тогда для всех эта ситуация была непонятной и незнакомой, и ЦБ с Минфином перестраховались, получив не тот результат, которого хотели. Им не нужно было 50 рублей за доллар, они потом не знали, как ослабить его до 70. В прошлом году также были безумные цены на нефть и мы все еще продавали газ, а сейчас этого нет, нефтегазовые доходы падают. Отличий много и все и они формируют совершенно другую картину рынка, к которой Минфин с ЦБ присматриваются и думают, что с ней делать», - заключил собеседник НСН.
Финансовый аналитик Владимир Левченко ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что стремительное падение курса рубля является искусственным, поэтому сейчас есть смысл менять на рубли доллары и евро.
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