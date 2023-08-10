«Паники нет»: Экономист Ракша объяснил, как Минфин с ЦБ быстро спасут рубль

Центробанк с Минфином имеют эффективные инструменты для укрепления курса рубля, однако пока их не используют, заявил в интервью НСН экономист Денис Ракша.

В ходе торгов на Московской бирже 9 августа курс доллара поднимался выше 98 рублей впервые с марта 2022 года, а курс евро превысил 107 рублей.