«Ведомости»: Российские власти договорились не ужесточать валютный контроль

По данным издания, решение было принято на встрече президента Владимира Путина с членами кабмина и председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной. Правительство неформально договорилось с экспортерами, что те увеличат продажу валютной выручки, отмечает RT. При этом власти будут вести мониторинг их действий, пишет Ura.ru.

Источники отмечают, что участники встречи назвали ужесточение валютного контроля крайней мерой, которая повлияет на рубль временно, маскируя фундаментальные причины ослабления российской валюты. Кроме того, власти признали главным фактором ослабления курса рубля мягкую денежную политику, спровоцировавшую избыточное увеличение денежной массы.

Также на встрече было принято решение о разработке механизмов сдерживания роста кредитования в России. Центробанк пообещал провести работу с кредитными организациями.

