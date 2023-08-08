«Искусственная девальвация»: Аналитик Левченко советует менять валюту на рубли
С осени прошлого года в России происходит «неэкономическая девальвация», при этом без разворота курса страна придет к запредельному подорожанию товаров, сказал в эфире НСН Владимир Левченко.
Стремительное падение курса рубля является искусственным, поэтому сейчас есть смысл уменьшать долю сбережений в долларах и евро, заявил в интервью НСН финансовый аналитик Владимир Левченко.
По данным Центробанка, в июне россияне впервые одновременно сократили все сбережения в валюте: наличными, на счетах и у брокеров. При этом официальный курс доллара на 8 августа составляет почти 97 рублей, а курс евро «пробил» сегодня 106 рублей.
«Это первая за всю постсоветскую историю неэкономическая девальвация. Если мы не увидим разворота курса, огромное количество импортных товаров или товаров с импортными комплектующими станут запредельно дорогими. В этом плане, и исходя из того, что девальвация, которую мы видим с осени прошлого года, абсолютно искусственная, имеет смысл уменьшить долю валюты в пользу рубля», - сказал Левченко.
Со своей стороны, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что даже в случае «залетов» за 100 рублей к 1 сентября курс доллара вернется в диапазон 90-95 рублей, а к Новому году - к уровню 92-23 рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сальдо заявил об уничтожении двух катеров ВСУ при попытке высадить десант
- На пляже в Нью-Йорке акула напала на женщину
- Польша перебросит на границу с Белоруссией еще тысячу военных
- Захарова высмеяла визит Нуланд в Нигер
- «Это радует!»: Пригожин ответил Нуланд на слова о «Вагнере» в Нигере
- Под Владимиром загорелось предприятие по производству акриловых ванн
- Глава Ульяновской области: Задержанного мэра Димитровграда уволят
- В Свердловской области пропала женщина с пятилетним ребенком
- СМИ: задержан помощник главы Ульяновской области Эдель
- Защита обжаловала приговор основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru