«Искусственная девальвация»: Аналитик Левченко советует менять валюту на рубли

С осени прошлого года в России происходит «неэкономическая девальвация», при этом без разворота курса страна придет к запредельному подорожанию товаров, сказал в эфире НСН Владимир Левченко.

Стремительное падение курса рубля является искусственным, поэтому сейчас есть смысл уменьшать долю сбережений в долларах и евро, заявил в интервью НСН финансовый аналитик Владимир Левченко.

По данным Центробанка, в июне россияне впервые одновременно сократили все сбережения в валюте: наличными, на счетах и у брокеров. При этом официальный курс доллара на 8 августа составляет почти 97 рублей, а курс евро «пробил» сегодня 106 рублей.

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«Это первая за всю постсоветскую историю неэкономическая девальвация. Если мы не увидим разворота курса, огромное количество импортных товаров или товаров с импортными комплектующими станут запредельно дорогими. В этом плане, и исходя из того, что девальвация, которую мы видим с осени прошлого года, абсолютно искусственная, имеет смысл уменьшить долю валюты в пользу рубля», - сказал Левченко.

Со своей стороны, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что даже в случае «залетов» за 100 рублей к 1 сентября курс доллара вернется в диапазон 90-95 рублей, а к Новому году - к уровню 92-23 рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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