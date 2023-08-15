«Ставка не влияет»: В Финуниверситете назвали главный инструмент спасения рубля

Обязательная продажа валютной выручки легко бы снизила курс до 75-85 за доллар, а ключевая ставка отпугивает россиян от кредитов и покупок, сказал в эфире НСН Алексей Зубец.

Повышение ключевой ставки не влияет на курс рубля, который можно существенно укрепить другими инструментами, заявил в интервью НСН проректор Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец.

Банк России 15 августа поднял ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта, до 12%. При этом официальный курс ЦБ составляет на сегодня более 101 рубля за доллар.

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«Повышение ставки никак не влияет на валютный курс, потому что объем валюты от этого не увеличивается. Главный инструмент для укрепления рубля – введение обязательной продажи экспортной выручки, потому что компании, например зернотрейдеры, оставляют ее за границей и в Россию не ввозят. В прошлом году с помощью этого удалось уронить курс до уровня 65 рублей за доллар. Сейчас обязательная продажа валютной выручки привела бы к заметному снижению: до уровня 65 вряд ли, а 75-85 легко. Необходимо, чтобы увеличилось количество валюты, перетекающей в страну. Для этого надо заставить экспортеров продавать валютную выручку. Пока ЦБ это не сделает, приток валюты расти не будет», - сказал Зубец.

При этом он объяснил, что повышение ключевой ставки отпугивает россиян от кредитов, что снижает инфляцию.

«Ставка удорожает кредиты и делает более прибыльными депозиты. Ключевая ставка используется для борьбы с инфляцией, если вы ее повышаете, народ не берет кредиты, несет деньги на депозиты, а в магазин с деньгами не идет. Из-за этого спрос на товары падает и инфляция снижается», - указал проректор Финуниверситета.

Зубец считает нынешнюю ситуацию странной, допустив, что кто-то спекулирует, «играя против рубля».

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«Вся эта история очень странная. С точки зрения экспортеров, сейчас прекрасная возможность продать валюту на максимуме и получить максимальное количество рублей, но они этого не делают. Отсюда я делаю вывод, что идет спекулятивная игра против рубля для того, чтобы добиться более высоких курсов и на этом заработать. То есть, кто-то зарабатывает деньги, потому что с точки зрения здравого смысла, количество продаваемой валюты должно расти, а этого не происходит», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, экономист Денис Ракша подтвердил Telegram-каналу «Радиоточка НСН»,, что обязательная продажа валютной выручки является самым мощным инструментом, который мог бы укрепить рубль на 20%, однако ЦБ с Минфином не хотят применять крайние меры.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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