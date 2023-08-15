«Ставка не влияет»: В Финуниверситете назвали главный инструмент спасения рубля

Повышение ключевой ставки не влияет на курс рубля, который можно существенно укрепить другими инструментами, заявил в интервью НСН проректор Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец.

Банк России 15 августа поднял ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта, до 12%. При этом официальный курс ЦБ составляет на сегодня более 101 рубля за доллар.