«Ставка не влияет»: В Финуниверситете назвали главный инструмент спасения рубля
Обязательная продажа валютной выручки легко бы снизила курс до 75-85 за доллар, а ключевая ставка отпугивает россиян от кредитов и покупок, сказал в эфире НСН Алексей Зубец.
Повышение ключевой ставки не влияет на курс рубля, который можно существенно укрепить другими инструментами, заявил в интервью НСН проректор Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец.
Банк России 15 августа поднял ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта, до 12%. При этом официальный курс ЦБ составляет на сегодня более 101 рубля за доллар.
«Повышение ставки никак не влияет на валютный курс, потому что объем валюты от этого не увеличивается. Главный инструмент для укрепления рубля – введение обязательной продажи экспортной выручки, потому что компании, например зернотрейдеры, оставляют ее за границей и в Россию не ввозят. В прошлом году с помощью этого удалось уронить курс до уровня 65 рублей за доллар. Сейчас обязательная продажа валютной выручки привела бы к заметному снижению: до уровня 65 вряд ли, а 75-85 легко. Необходимо, чтобы увеличилось количество валюты, перетекающей в страну. Для этого надо заставить экспортеров продавать валютную выручку. Пока ЦБ это не сделает, приток валюты расти не будет», - сказал Зубец.
При этом он объяснил, что повышение ключевой ставки отпугивает россиян от кредитов, что снижает инфляцию.
«Ставка удорожает кредиты и делает более прибыльными депозиты. Ключевая ставка используется для борьбы с инфляцией, если вы ее повышаете, народ не берет кредиты, несет деньги на депозиты, а в магазин с деньгами не идет. Из-за этого спрос на товары падает и инфляция снижается», - указал проректор Финуниверситета.
Зубец считает нынешнюю ситуацию странной, допустив, что кто-то спекулирует, «играя против рубля».
«Вся эта история очень странная. С точки зрения экспортеров, сейчас прекрасная возможность продать валюту на максимуме и получить максимальное количество рублей, но они этого не делают. Отсюда я делаю вывод, что идет спекулятивная игра против рубля для того, чтобы добиться более высоких курсов и на этом заработать. То есть, кто-то зарабатывает деньги, потому что с точки зрения здравого смысла, количество продаваемой валюты должно расти, а этого не происходит», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, экономист Денис Ракша подтвердил Telegram-каналу «Радиоточка НСН»,, что обязательная продажа валютной выручки является самым мощным инструментом, который мог бы укрепить рубль на 20%, однако ЦБ с Минфином не хотят применять крайние меры.
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