Добиться экономического суверенитета. Россия сохраняет влияние на мировую экономику

Политологи и экономисты оптимистично прокомментировали возвращение России в десятку крупнейших экономик мира.

Россия впервые с 2014 года смогла вернуться в десятку самых крупных мировых экономик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка и национальных статистических служб. По их данным, по итогам прошлого года в РФ произведено товаров и услуг на сумму $2,3 трлн. Благодаря этому Россия поднялась на восьмое место в рейтинге.

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Политолог Александр Дудчак в разговоре с «Известиями» назвал главные причины возвращения России в десятку самых крупных экономик мира – переориентация на другие рынки и пользу от западных санкций.

«Мы видим, вполне успешно удалось конкурировать с экономиками других стран. Прошла переориентация на другие рынки. Появился стимул для развития своих собственных производств, которые откладывали раньше. Не было такой острой необходимости в этом. Сейчас она появилась. Санкции пошли на пользу. Это еще при том, что не все возможности были использованы. И ситуация могла быть еще более оптимистичная», — сказал он.

По его мнению, России предстоит развивать технологическую базу, программное обеспечение, производство компонентов для электроники, чтобы добиться «экономического суверенитета», пишет издание.

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Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в комментарии РИА Новости отметил, что мировая статистика сегодня политизирована, в ней много ошибок, поэтому в этих данных трудно ориентироваться. В связи с этим сложно делать выводы, вернулась Россия в десятку сильнейших экономик мира или продолжала оставаться в этом рейтинге, потому что в 2022 году по экономическим показателям «просели» и другие страны.

Суздальцев считает, что другим, более важным фактором, является востребованность российской экономики в мире.

«Мы, как и прежде, оказываем колоссальное влияние на мировую экономику, все за прошедший год в этом убедились», — цитирует эксперта «Прайм».

По мнению Суздальцева, до конца года Россия продолжит поиск новых логистических решений из-за введенных Западом санкций, но в 2024 году эксперт прогнозирует в России начало экономического подъема.

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Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что государство обеспечило устойчивость российской экономики.

«Российская экономика в условиях санкционного нажима устояла. Смогли перенести даже нажим на рынки. Он привел к снижению мировых товарных цен, это конечно по нам ударило и привело к ослаблению рубля. Однако на Западе рассчитывали, что наша экономика рухнет. Рано или поздно проблемы мы преодолеем. Государство сегодня способно обеспечить устойчивость экономики и ее развитие», - сказал Колташов.

Ранее глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что укрепляется роль параллельного импорта, а также в целом перестраиваются торговые цепочки с акцентом на Китай.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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