Добиться экономического суверенитета. Россия сохраняет влияние на мировую экономику

Политолог Александр Дудчак в разговоре с «Известиями» назвал главные причины возвращения России в десятку самых крупных экономик мира – переориентация на другие рынки и пользу от западных санкций.

«Мы видим, вполне успешно удалось конкурировать с экономиками других стран. Прошла переориентация на другие рынки. Появился стимул для развития своих собственных производств, которые откладывали раньше. Не было такой острой необходимости в этом. Сейчас она появилась. Санкции пошли на пользу. Это еще при том, что не все возможности были использованы. И ситуация могла быть еще более оптимистичная», — сказал он.

По его мнению, России предстоит развивать технологическую базу, программное обеспечение, производство компонентов для электроники, чтобы добиться «экономического суверенитета», пишет издание.