Над российскими регионами перехватили и уничтожили 35 БПЛА

В российском оборонном ведомстве отметили, что такое количество БПЛА было нейтрализовано средствами ПВО в период с 15:30 до 18:00 мск.

Так, 19 уничтожили над Краснодарским краем, еще девять сбили над территорией Брянской области.



Четыре сбили над акваторией Азовского моря, два – над Калужской областью, один – над территорией Московского региона.

Ранее российские средства ПВО сбили 27 беспилотников самолетного типа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

