Над российскими регионами перехватили и уничтожили 35 БПЛА
Над российскими регионами перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что такое количество БПЛА было нейтрализовано средствами ПВО в период с 15:30 до 18:00 мск.
Так, 19 уничтожили над Краснодарским краем, еще девять сбили над территорией Брянской области.
Четыре сбили над акваторией Азовского моря, два – над Калужской областью, один – над территорией Московского региона.
Ранее российские средства ПВО сбили 27 беспилотников самолетного типа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
