СМИ: Украина и Европа представили свой план завершения конфликта Москвы и Киева
Европа и Киев представили свое предложение по урегулированию украинского конфликта к предстоящим переговорам российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Мирная инициатива предусматривает прекращение огня до любых других шагов и обязательные гарантии безопасности для Киева, включая возможное вступление в НАТО, отметили в материале.
Украина и европейские союзники опасаются, что Трамп, после переговоров с Путиным, возложит ответственность за срыв договоренностей на Киев.
Представители Украины уже передали свой план ряду высокопоставленных американских политиков, включая Джей Ди Вэнса, Марко Рубио, Стива Уиткоффа и Кита Келлога.
Напомним, 15 августа Трамп встретится на Аляске с Путиным для обсуждения вариантов долгосрочного урегулирования конфликта в Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
