СМИ: Украина и Европа представили свой план завершения конфликта Москвы и Киева

Европа и Киев представили свое предложение по урегулированию украинского конфликта к предстоящим переговорам российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Мирная инициатива предусматривает прекращение огня до любых других шагов и обязательные гарантии безопасности для Киева, включая возможное вступление в НАТО, отметили в материале.

Украина и европейские союзники опасаются, что Трамп, после переговоров с Путиным, возложит ответственность за срыв договоренностей на Киев.

Представители Украины уже передали свой план ряду высокопоставленных американских политиков, включая Джей Ди Вэнса, Марко Рубио, Стива Уиткоффа и Кита Келлога.

Напомним, 15 августа Трамп встретится на Аляске с Путиным для обсуждения вариантов долгосрочного урегулирования конфликта в Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
