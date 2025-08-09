СМИ: Украина и Европа представили свой план завершения конфликта Москвы и Киева

Мирная инициатива предусматривает прекращение огня до любых других шагов и обязательные гарантии безопасности для Киева, включая возможное вступление в НАТО, отметили в материале.



Украина и европейские союзники опасаются, что Трамп, после переговоров с Путиным, возложит ответственность за срыв договоренностей на Киев.



Представители Украины уже передали свой план ряду высокопоставленных американских политиков, включая Джей Ди Вэнса, Марко Рубио, Стива Уиткоффа и Кита Келлога.

Напомним, 15 августа Трамп встретится на Аляске с Путиным для обсуждения вариантов долгосрочного урегулирования конфликта в Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

