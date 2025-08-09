В Британии произошла утечка радиоактивной воды с базы с ядерными бомбами

Радиоактивная вода с британской ядерной базы, расположенной недалеко от Глазго, просочилась в морское озеро Лох-Лонг, сообщает The Guardian.

Утечки происходили трижды на базе в Коулпорте, где хранятся ядерные боеголовки для атомных подводных лодок Trident.

Королевский ВМФ не смог должным образом поддерживать сеть из 1500 водопроводных труб на базе, что привело к выбросу «ненужных радиоактивных отходов» в виде низкого уровня трития, использующегося в ядерных боеголовках.

