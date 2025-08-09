Хакеры опубликовали первую партию похищенных данных у «Аэрофлота»
Хакеры из группировки Silent Crow опубликовали часть якобы похищенных у «Аэрофлота» данных. По их словам, это информация из медицинских карт пилотов и сотрудников авиакомпании.
В документах содержатся заключения врачебно-летных экспертных комиссий, личные данные, медицинские диагнозы и информация о допуске к управлению воздушными судами.
Напомним, 28 июля IT-инфраструктура авиаперевозчика подверглась масштабной кибератаке, что привело к массовым задержкам и отменам вылетов самолетов. Российская Генпрокуратура заявила о возбуждении уголовного дела по факту взлома.
Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил НСН, что после хакерской атаки необходимо было восстановить самое главное, а второстепенные функции вернутся позднее.
