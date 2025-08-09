Над территорией российских регионов сбили 26 дронов ВСУ
Российские средства ПВО за два часа вечером в субботу перехватила и уничтожила 26 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.
Так, семь БПЛА сбили над Тульской и Брянской областями, а также над Краснодарским краем.
Еще три дрона были уничтожены над территорией Калужской области. Еще по два беспилотника сбили над акваторией Азовского моря и Орловской областью. Также один беспилотник был сбит над территорией Курской области.
Ранее над российскими регионами перехватили и уничтожили 35 беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
