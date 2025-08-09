Режиссер «Прогулки» Учитель заявил, что продолжение фильма может снять его сын

По его словам, действие картины развернется не в Санкт-Петербурге, а в Москве.

Учитель рассказал РИА Новости, что снять продолжение «Прогулки» предлагали еще с момента выхода фильма на экраны. Кроме того, обсуждались съемки в других странах.

Ранее стало известно, что актер Данила Козловский снимется в новом фильме Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

