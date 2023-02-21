Мировая экономика потеряла более $1,6 триллиона из-за конфликта на Украине

Экономисты связывают такие потери с тем, что украинский кризис привел к взлету цен на энергоносители, росту инфляции и, как следствие, снижению покупательской способности потребителей по всему миру. Кроме того, оказались разрушены цепочки поставок товаров, что сказалось на производстве.

«В условиях экономической неопределенности, роста финансовых затрат из-за повышения уровня процентных ставок компании по всему миру сдерживают свои инвестиции», - говориться в докладе.

Ранее, как сообщала НСН, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что действия США и их союзников усугубляют мировые экономические проблемы.

