Мировая экономика потеряла более $1,6 триллиона из-за конфликта на Украине

Мировая экономика потеряла более $1,6 триллиона из-за конфликта на Украине. Об этом говорится в исследовании, проведенном учеными Кельнского института немецкой экономики, сообщает «Российская газета».

По их экспертным оценкам, в 2023 году глобальные потери составят также не менее $1 триллиона.

«Одержимость и триллионы»: План США по уничтожению России назвали смертельной ошибкой

Экономисты связывают такие потери с тем, что украинский кризис привел к взлету цен на энергоносители, росту инфляции и, как следствие, снижению покупательской способности потребителей по всему миру. Кроме того, оказались разрушены цепочки поставок товаров, что сказалось на производстве.

«В условиях экономической неопределенности, роста финансовых затрат из-за повышения уровня процентных ставок компании по всему миру сдерживают свои инвестиции», - говориться в докладе.

Ранее, как сообщала НСН, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что действия США и их союзников усугубляют мировые экономические проблемы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:ИнфляцияУкраинаИсследованиеЭкономика
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры