Жириновский предсказывал встречу Путина и Трампа для обсуждения судьбы Украины

Покойный экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал итог встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.

На Украине судят Жириновского по делу о финансировании терроризма

В Сети вспомнили одно из ярких пророчеств Жириновского. Он говорил о будущей встрече Путина и Трампа, на которой лидеры якобы договорятся о передаче всей Новороссии под российский флаг, закроют три конфликта и наладят отношения с Россией и Китаем.

При этом, по версии Жириновского, Трамп все же будет «доить» и «душить» Европу.

Ранее стало известно, что Жириновский еще в 2019 году предсказал атаку Израиля на Иран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЖириновскийПереговорыВладимир ПутинДональд ТрампУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры