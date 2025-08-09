Жириновский предсказывал встречу Путина и Трампа для обсуждения судьбы Украины
Покойный экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал итог встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.
В Сети вспомнили одно из ярких пророчеств Жириновского. Он говорил о будущей встрече Путина и Трампа, на которой лидеры якобы договорятся о передаче всей Новороссии под российский флаг, закроют три конфликта и наладят отношения с Россией и Китаем.
При этом, по версии Жириновского, Трамп все же будет «доить» и «душить» Европу.
Ранее стало известно, что Жириновский еще в 2019 году предсказал атаку Израиля на Иран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Британии произошла утечка радиоактивной воды с базы с ядерными бомбами
- Жириновский предсказывал встречу Путина и Трампа для обсуждения судьбы Украины
- Над территорией российских регионов сбили 26 дронов ВСУ
- Хакеры опубликовали первую партию похищенных данных у «Аэрофлота»
- Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Славянск-на-Кубани
- СМИ: Украина и Европа представили свой план завершения конфликта Москвы и Киева
- Режиссер «Прогулки» Учитель заявил, что продолжение фильма может снять его сын
- Над российскими регионами перехватили и уничтожили 35 БПЛА
- В России начнут проверять репродуктивное здоровье детей с шести лет
- Экс-участник группы «Ласковый май» Серков выступил против ИИ в музыке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru