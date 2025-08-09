Жириновский предсказывал встречу Путина и Трампа для обсуждения судьбы Украины

В Сети вспомнили одно из ярких пророчеств Жириновского. Он говорил о будущей встрече Путина и Трампа, на которой лидеры якобы договорятся о передаче всей Новороссии под российский флаг, закроют три конфликта и наладят отношения с Россией и Китаем.



При этом, по версии Жириновского, Трамп все же будет «доить» и «душить» Европу.

Ранее стало известно, что Жириновский еще в 2019 году предсказал атаку Израиля на Иран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

