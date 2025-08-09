Экс-участник группы «Ласковый май» Серков выступил против ИИ в музыке
Бывший участник группы «Ласковый май» Сергей Серков в беседе с RTVI признался, что ему не нравится использование искусственного интеллекта (ИИ) при создании песен.
По словам музыканта, он лично убедился в том, что такой формат творчества неэффективен и неудобен.
Серков также вспомнил времена, когда до нейросетей было еще далеко, а вершиной прогресса был персональный ЭВМ.
Ранее актриса дубляжа Марина Бакина, озвучивавшая в России Джулию Робертс, заявила НСН, что одна из главных задач актеров дубляжа — передать душу, темперамент и талант, даже самые искусные нейросети не в состоянии передать живые человеческие эмоции и стать полноценной заменой актеров.
