Небензя: Россия из-за санкций не может полагаться на доллар как всемирную валюту

Россия в условиях санкций не может полагаться на доллар как на всемирную валюту, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Он отметил, что запущен процесс дедолларизации мировой экономики, стремление стран перейти на расчеты в национальных валютах демонстрирует их желание уйти от долларовой зависимости.