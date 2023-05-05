Небензя: Россия из-за санкций не может полагаться на доллар как всемирную валюту
Россия в условиях санкций не может полагаться на доллар как на всемирную валюту, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.
Он отметил, что запущен процесс дедолларизации мировой экономики, стремление стран перейти на расчеты в национальных валютах демонстрирует их желание уйти от долларовой зависимости.
Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов, выступая на марафоне «Знание. Первые», заявил, что Россия перешла на расчеты в национальных валютах, так как доллар стал «опасным» и больше не является резервной валютой. Он также назвал будущим для проведения финансовых расчетов использование российского рубля, валют дружественных стран, а также цифровых валют, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru