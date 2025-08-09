Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Славянск-на-Кубани

Четыре человека получили осколочные ранения в результате атаки БПЛА на Славянск-на-Кубани, сообщил глава района Роман Синяговский.

При обстреле Шебекино погиб мирный житель

По его словам, врачи оказали пострадавшим помощь.

В результате атаки также были повреждены семь жилых домов и шесть автомобилей граждан.

Ранее над российскими регионами перехватили и уничтожили 35 беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
