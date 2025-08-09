В России начнут проверять репродуктивное здоровье детей с шести лет

С 1 сентября в России начнут проверять репродуктивное здоровье детей с шести лет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Веронику Власову.

Ранее такие обследования проводились с 14 лет, но после падения рождаемости до минимума за 200 лет возраст снизили.

Власова пояснила, что раннее выявление отклонений — это не только вопрос здоровья, но и стратегическая задача для демографической устойчивости страны.

Ранее хирург-уролог Андрей Убогий заявил в эфире НСН, что мужчины молодого возраста не нуждаются в регулярной проверке репродуктивной системы.

ФОТО: ТАСС / Николай Гынгазов
