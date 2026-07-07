Экономист рассказал, как власти борются с масштабными спекуляциями на топливе

Без действий государства, цены на бензин могли бы взлететь еще больше, заявил в пресс-центре НСН Василий Колташов.

Ограничение торгов на бирже и обязательства для продавцов сдерживают спекуляции с топливом, рассказал в пресс-центре НСН директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против шести операторов независимых АЗС в московском регионе: все они одновременно повысили цены на топливо, сообщает ТАСС. Колташов указал, что ситуация могла бы быть еще хуже, если бы не действия государства.

Продажа топлива по госномеру вдвое сократила очереди на АЗС в Орловской области
«В отношении топлива действуют внутренние сдерживающие механизмы, которые мешают развернуться полномасштабным спекуляциям. В первую очередь, это лимит роста биржевых котировок, так как цены на бензин определяются на бирже, а также наличие требований к обязательным объемам продаж для производителей. Для рынка делается много, чтобы оставить кризис позади», — подчеркнул он.

Ранее Колташов объяснил в пресс-центре НСН, когда в России закончится топливный кризис.

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ФОТО: EPA/ТАСС/MAXIM SHIPENKOV
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