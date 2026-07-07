Ограничение торгов на бирже и обязательства для продавцов сдерживают спекуляции с топливом, рассказал в пресс-центре НСН директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против шести операторов независимых АЗС в московском регионе: все они одновременно повысили цены на топливо, сообщает ТАСС. Колташов указал, что ситуация могла бы быть еще хуже, если бы не действия государства.