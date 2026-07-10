QR-коды и «моторные страхи»: Как россияне справляются с «бензиновыми вызовами»
Крупные компании больше не «зажимают» бензин, в Псковской области оградили заправки от перекупов и «паникеров», а губернатор Орловской области избавился от очередей на АЗС всего за несколько дней.
Российские автомобилисты, правительство и сети АЗС ищут различные возможности решения проблем с бензином, о которых говорят все – от бабушек во дворе до президента РФ Владимира Путина. СМИ пишут об увеличении спроса на топливные присадки и электромобили, в ряде регионов на заправках ввели QR-коды и систему четных-нечетных номеров, а эксперты пытаются объяснить, что будет с машинами при заправке бензином стандарта «Евро-3».
«МОТОРНЫЕ СТРАХИ»: ТУРБИНЫ И РОССИЙСКИЕ АВТО
Начавшиеся в середине июня проблемы с бензином на фоне атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в разных регионах взбудоражили россиян, однако на сегодняшний день завеса молчания и неопределенности снята. 8 июля президент РФ Владимир Путин публично обсудил животрепещущий вопрос с членами правительства и главами регионов.
Вице-премьер Александр Новак доложил Путину о множестве мер по исправлению ситуации, в которых не погруженные в тему россияне мало что понимают. При этом ситуация стала абсолютно четкой и понятной – бензин есть, но не везде, стандарт «Евро-5» понизили до «Евро-3», а противник взялся за «невыполнимую задачу» и ему не посеять нервозность в нашем обществе.
Если бензина нет, надо искать альтернативы. По данным «Коммерсанта», в июне спрос на электромобили вырос на 23%, а на гибриды – на 10%. Кроме того, произошел всплеск спроса на установку на автомобили газобаллонного оборудования (ГБО). «Известия» указывают на рост спроса на топливные присадки на 10-30%. Россияне озабочены тем, что правительство разрешило оборот бензина экологического стандарта «Евро-3», на смену которому в РФ еще в 2016 году пришел стандарт «Евро-5». Автоэксперт Андрей Ломанов объяснил НСН, насколько это опасно для автомобилей.
«На рядовом автомобилисте это никак не скажется, думаю, потому что зачастую россияне ездят на простых подержанных автомобилях. Если же говорить о современных машинах с турбированным мотором, изначально рассчитанным на топливо высокого качества, то тут могут начаться вопросы. Но пока мы можем только гадать на кофейной гуще, что произойдёт. Какие‑то моторы могут оказаться совершенно стойкими к этому, какие‑то могут быть достаточно капризными. Очень сложно сказать, какой конкретный мотор выйдет из строя, если заправиться низкоэкологичным топливом. На автомобилях с примитивными двигателями без турбины можно спокойно ездить на таком бензине. Как правило, очень придирчивы к топливу современные двигатели, потому что, когда их проектировали, уже были определённые топливные стандарты», — отметил он.
По словам Ломанова, российские автомобили делаются с «относительно простыми двигателями», поэтому их владельцы изменений не заметят, чего не скажешь о счастливых обладателях китайских авто, особенно гибридов.
Со своей стороны, директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков предостерег россиян от использования присадок и прочего «самолечения».
«Вместо того чтобы пойти к доктору и получить рецепт, человек самостоятельно покупает лекарства. В одних случаях это может помочь, а в других — нанести вред здоровью. Поэтому нужно понимать и знать, как это работает. На мой взгляд, лучше заправляться на сетевых АЗС — «Лукойла», «Газпром нефти», «Роснефти» и других компаний, которым вы доверяете. Не думаю, что крупные сети допустят такое снижение качества топлива, которое может нанести вред двигателю, — сказал он «Известиям».
В некоторых СМИ уже появляются утопические заголовки о грядущей «смерти двигателей», однако автосервисы не фиксируют рост количества обращений.
ГДЕ И КАК ЗАПРАВЛЯТЬСЯ: «ЗАЖИМАТЬ НЕ БУДУТ»
Большинство специалистов сходятся во мнении, что более качественный бензин можно будет приобрести на заправках крупных компаний. Вице-премьер Александр Новак доложил Владимиру Путину, что всего в России около 29 тысяч АЗС, из которых у вертикально интегрированных компаний — чуть более девяти тысяч. Он упомянул в этой связи «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Татнефть» и «Сургутнефтегаз».
Вместе с тем, Новак объяснил, что независимые АЗС, покупавшие топливо на бирже и у посредников, отныне будут получать его напрямую от нефтекомпаний. Путин подчеркнул, что те самые вертикально интегрированные компании больше не должны «зажимать продукт», а делиться им с независимыми АЗС. После таких слов есть уверенность, что «зажимать» не будут.
«Могу посоветовать выбирать заправки, которые будут поставлять топливо высокого качества. Однако тут всё равно палка о двух концах: никто же не знает, какое именно топливо на той или иной заправке», - заинтриговал Андрей Ломанов.
На фоне ограничений на продажу топлива эксперты советуют аккуратно использовать схему «залил 20 литров на одной заправке, 20 на второй и 20 на третьей», поскольку смешение бензина разного качества и марки негативно влияет на автомобили.
Найти заправку с дешевым бензином и быстро заправиться сегодня не так-то просто даже в Москве. Вместе с тем, корреспондент НСН в шесть утра 10 июля наблюдал почти идиллическую картину: на заправке «Роснефти» у колонок было три машины, а в очереди тоже всего три. Вместе с тем в ряде регионов, например, в Псковской области, ограничили ночные продажи бензина на заправках.
«Поступали жалобы о прекращении работы части заправок в ночные часы. Есть объективная причина: ночью, особенно в районах, фиксировалась активность то ли перекупов, то ли «паникёров». Есть видео, где одни и те же машины многократно проходят очередь, заливая топливо в канистры. Контролировать такие ситуации в ночное время сложно. Поэтому было принято решение о временном переходе на режим работы с 7 утра, чтобы бензин доставался всем жителям», - написал в этой связи в соцсетях 6 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В Крыму, где ситуация с топливом наиболее сложная, стали продавать топливо по QR-кодам, привязанным к конкретным автомобилям. Сразу в нескольких регионах ввели схему продажи бензина по четным или нечетным числам в зависимости от первой или последней цифры номера автомобиля.
«Буквально с первых дней увидели эффект. Ну, как минимум в два раза сократили очереди, а сейчас их нет вообще на заправках, то есть у нас минимальные очереди, и то возникающие на ряде заправок, которые близки к потенциально опасным объектам. При введении беспилотной опасности мы их закрываем», — оценил эффект цифровой схемы губернатор Орловской области Андрей Клычков, в его регионе система продажи бензина по номерам была введена с 4 июля.
По этому же пути пошли в Мордовии, Нижегородской, Астраханской и Липецкой областях.
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