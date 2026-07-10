«МОТОРНЫЕ СТРАХИ»: ТУРБИНЫ И РОССИЙСКИЕ АВТО

Начавшиеся в середине июня проблемы с бензином на фоне атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в разных регионах взбудоражили россиян, однако на сегодняшний день завеса молчания и неопределенности снята. 8 июля президент РФ Владимир Путин публично обсудил животрепещущий вопрос с членами правительства и главами регионов.

Вице-премьер Александр Новак доложил Путину о множестве мер по исправлению ситуации, в которых не погруженные в тему россияне мало что понимают. При этом ситуация стала абсолютно четкой и понятной – бензин есть, но не везде, стандарт «Евро-5» понизили до «Евро-3», а противник взялся за «невыполнимую задачу» и ему не посеять нервозность в нашем обществе.

Если бензина нет, надо искать альтернативы. По данным «Коммерсанта», в июне спрос на электромобили вырос на 23%, а на гибриды – на 10%. Кроме того, произошел всплеск спроса на установку на автомобили газобаллонного оборудования (ГБО). «Известия» указывают на рост спроса на топливные присадки на 10-30%. Россияне озабочены тем, что правительство разрешило оборот бензина экологического стандарта «Евро-3», на смену которому в РФ еще в 2016 году пришел стандарт «Евро-5». Автоэксперт Андрей Ломанов объяснил НСН, насколько это опасно для автомобилей.

«На рядовом автомобилисте это никак не скажется, думаю, потому что зачастую россияне ездят на простых подержанных автомобилях. Если же говорить о современных машинах с турбированным мотором, изначально рассчитанным на топливо высокого качества, то тут могут начаться вопросы. Но пока мы можем только гадать на кофейной гуще, что произойдёт. Какие‑то моторы могут оказаться совершенно стойкими к этому, какие‑то могут быть достаточно капризными. Очень сложно сказать, какой конкретный мотор выйдет из строя, если заправиться низкоэкологичным топливом. На автомобилях с примитивными двигателями без турбины можно спокойно ездить на таком бензине. Как правило, очень придирчивы к топливу современные двигатели, потому что, когда их проектировали, уже были определённые топливные стандарты», — отметил он.

По словам Ломанова, российские автомобили делаются с «относительно простыми двигателями», поэтому их владельцы изменений не заметят, чего не скажешь о счастливых обладателях китайских авто, особенно гибридов.

Со своей стороны, директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков предостерег россиян от использования присадок и прочего «самолечения».

«Вместо того чтобы пойти к доктору и получить рецепт, человек самостоятельно покупает лекарства. В одних случаях это может помочь, а в других — нанести вред здоровью. Поэтому нужно понимать и знать, как это работает. На мой взгляд, лучше заправляться на сетевых АЗС — «Лукойла», «Газпром нефти», «Роснефти» и других компаний, которым вы доверяете. Не думаю, что крупные сети допустят такое снижение качества топлива, которое может нанести вред двигателю, — сказал он «Известиям».

В некоторых СМИ уже появляются утопические заголовки о грядущей «смерти двигателей», однако автосервисы не фиксируют рост количества обращений.