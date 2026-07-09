ЗАПАС ПРОЧНОСТИ И НЕВЫПОЛНИМАЯ ЗАДАЧА

Самую актуальную и резонансную тему июля Владимир Путин обсудил с членами правительства 8 июля. Выслушав доклады глав регионов и членов кабмина, он объяснил, почему у бьющего по российским НПЗ противника ничего не получится.

«Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое главное — стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая: запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», - сказал Путин.

По его словам, в решении проблем помогут вертикально интегрированные компании, которые должны не «зажимать продукт» на своих заправках, а делиться с независимыми АЗС.

Со совей стороны, вице-премьер Александр Новак рассказал, какая сегодня ситуация на топливном рынке.

«Несмотря на принятые меры - они частично ситуацию стабилизировали - в целом пока ситуация остается непростой. Вынужденное сокращение объемов производства топлива, в том числе, привело к изменению маршрутов доставки топлива до конечных потребителей. Вырос и спрос на моторное топливо примерно на треть: это достаточно большой уровень (…) Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей», - отметил вице-премьер.

По его словам, в результате атак ВСУ был поврежден «ряд нефтеперерабатывающих заводов», в связи с чем было «временное частичное сокращение объемов производства бензинов и дизеля».

Новак также сообщил, что делается для исправления ситуации.

«Во-первых, увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня, направили на рынок ранее накопленные объемы топлива, сократили сроки текущих ремонтов. (…) Ввели также полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина и задействовали потенциал средних и малых нефтеперерабатывающих заводов (…) Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса», - рассказал вице-премьер, перечислив и множество других мер.

По его словам, всего в России около 29 тысяч АЗС, из которых у вертикально интегрированных компаний (таких как «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Татнефть» и «Сургутнефтегаз») чуть более 9 тысяч. Новак отметил, что теперь независимые АЗС, покупавшие топливо на бирже и у посредников, перейдут на «прямые взаимоотношения» с нефтекомпаниями.

Путин указал в этой связи на успехи «Роснефти», активно работающей в Забайкальском крае и других восточных регионах, в том числе с частными АЗС.