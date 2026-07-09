Дизель, Крым и АЗС: Путин успокоил россиян «запасом прочности» на фоне проблем с топливом
Запас прочности энергосистемы России делает планы Киева «невыполнимыми», заверил Путин, Новак рассказал о запрете импорта дизеля, а Крыму помогут справиться с взвинченными ценами.
Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы с бензином не смогут нанести ущерб экономике и создать нервозную обстановку в обществе. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что спрос на топливо вырос на треть, а глава Крыма Сергей Аксенов попросил субсидий и получил.
ЗАПАС ПРОЧНОСТИ И НЕВЫПОЛНИМАЯ ЗАДАЧА
Самую актуальную и резонансную тему июля Владимир Путин обсудил с членами правительства 8 июля. Выслушав доклады глав регионов и членов кабмина, он объяснил, почему у бьющего по российским НПЗ противника ничего не получится.
«Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое главное — стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая: запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», - сказал Путин.
По его словам, в решении проблем помогут вертикально интегрированные компании, которые должны не «зажимать продукт» на своих заправках, а делиться с независимыми АЗС.
Со совей стороны, вице-премьер Александр Новак рассказал, какая сегодня ситуация на топливном рынке.
«Несмотря на принятые меры - они частично ситуацию стабилизировали - в целом пока ситуация остается непростой. Вынужденное сокращение объемов производства топлива, в том числе, привело к изменению маршрутов доставки топлива до конечных потребителей. Вырос и спрос на моторное топливо примерно на треть: это достаточно большой уровень (…) Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей», - отметил вице-премьер.
По его словам, в результате атак ВСУ был поврежден «ряд нефтеперерабатывающих заводов», в связи с чем было «временное частичное сокращение объемов производства бензинов и дизеля».
Новак также сообщил, что делается для исправления ситуации.
«Во-первых, увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня, направили на рынок ранее накопленные объемы топлива, сократили сроки текущих ремонтов. (…) Ввели также полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина и задействовали потенциал средних и малых нефтеперерабатывающих заводов (…) Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса», - рассказал вице-премьер, перечислив и множество других мер.
По его словам, всего в России около 29 тысяч АЗС, из которых у вертикально интегрированных компаний (таких как «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Татнефть» и «Сургутнефтегаз») чуть более 9 тысяч. Новак отметил, что теперь независимые АЗС, покупавшие топливо на бирже и у посредников, перейдут на «прямые взаимоотношения» с нефтекомпаниями.
Путин указал в этой связи на успехи «Роснефти», активно работающей в Забайкальском крае и других восточных регионах, в том числе с частными АЗС.
ОТ МОСКВЫ ДО КРЫМА
Очереди на заправки «Роснефти» в Москве, где продается дешевый бензин, уже стали мемом. При этом, как отмечает корреспондент НСН, ничего сверхъестественного там не происходит. Очереди машин не выглядят очень длинными, а ближе к окраинам столицы их и вовсе почти нет. Топливо стабильно подвозят бензовозы. На независимых АЗС очередей нет. Так что все слухи о дефиците в Москве, распространяемые «недружественными СМИ», не более чем вымысел.
При этом в ряде регионов страны проблемы с бензином есть. Наиболее сложная ситуация в Крыму, о которой рассказали Путину глава региона Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Ситуация на полуострове и в Севастополе остается сложной. Сейчас, благодаря колоссальным усилиям транспортного комплекса с участием военных логистика обеспечивается, поставки наращиваются, тем не менее пока она, конечно, не вышла в нормальную плоскость. Например, Севастополь в настоящее время в среднем в сутки получает только треть от потребностей города. Сейчас цена на полуострове выросла больше чем в два раза. То есть, например, самый популярный бензин марки АИ-95 сегодня стоит 197 руб. на официальных заправках, при том что в Новинке в соседнем Краснодарском крае, например, 73,5 рублей», - констатировал Развожаев.
По словам Аксенова, «мы с Михаилом Ильичом» (Развожаевым – прим. НСН) просим у правительства компенсацию «в районе 85 рублей на литр топлива, плюс-минус». Вскоре глава Крыма написал в соцсетях, что Путин поддержал эту инициативу, и теперь цены на бензин в регионе будут контролироваться.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил НСН в этой связи, какие меры будут наиболее эффективными для насыщения топливом внутреннего рынка.
«Сейчас должны работать две меры, которые максимально быстро насытят рынок топливом: это импорт бензина и запрет на экспорт бензина, который позволит сохранить перепроизводство дизеля внутри страны. Немаловажен и третий вопрос — налаживание логистики, чтобы эти объемы могли быть доставлены до потребителя. (…) Сейчас наибольшее напряжение в Крыму и в Восточной Сибири. Правда, в восточной части страны можно быстрее организовать импорт бензина с минимальной логистикой», — отметил он.
Любопытно, что в день заявления Владимира Владимировича журналистка Ксения Собчак пожаловалась на взлом нескольких своих крупных Telegram-каналов и назвала фейком опубликованную там внутреннюю переписку, касающуюся материалов о сложной ситуации с топливом в стране.
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