У Павла Буре арестовали недвижимость на фоне раздела имущества после развода
Процесс раздела имущества стартовал после расторжения брака Павла Буре и Алины Хасановой. Как сообщает издание SHOT, общая стоимость спорной собственности достигает порядка 501 миллиона рублей.
Судебные тяжбы по поводу совместно нажитого имущества не прекращаются даже после официального развода. Одним из последних решений суда стал арест помещения в бизнес‑центре «Парк легенда». Недвижимость площадью 664 кв. м супруги приобрели в 2022 году; её рыночная цена составляет ориентировочно 320 миллионов рублей.
Среди прочих активов, подлежащих разделу, — автопарк стоимостью примерно 80 миллионов рублей. В него включены следующие автомобили: Mercedes‑AMG S 63 E Performance, Mercedes‑AMG S 63 4matic, Rolls‑Royce Ghost и Rolls‑Royce Cullinan.
При этом квартира Павла Буре в районе Хамовники (Фрунзенская набережная) в перечень делимого имущества не попала. Недвижимость (261 кв. м) вместе с машино‑местом (30 кв. м) хоккеист купил в 2004 году — совокупная стоимость этих объектов оценивается примерно в 392 миллиона рублей.
В собственности Алины Хасановой числится Rolls‑Royce 2025 года выпуска — его цена составляет около 60 миллионов рублей. Кроме того, ей принадлежат подвальное помещение (50 кв. м) на улице Вавилова, а также два машино‑места на Ленинском проспекте; их общая стоимость — порядка 21 миллиона рублей.
Павел Буре и Алина Хасанова связали себя узами брака в октябре 2009 года. За время совместной жизни у них появилось трое детей: две дочери и сын. О разводе общественность узнала из публикации Хасановой в социальных сетях. В своём посте она упомянула, что на решение о расставании повлияли в том числе непростые отношения со свекровью. Также Алина заявила, что бывший муж длительное время не участвует финансово в содержании детей, и подчеркнула, что берёт эту нагрузку на себя, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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