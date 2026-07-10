В правительстве РФ признали дефицит бензина из-за ударов по НПЗ

По его словам, из-за дефицита «мы наблюдаем очереди, либо иногда заправки нестабильно работают».

«Тем не менее, мы всё делаем для того, чтобы усилить защиту наших нефтеперерабатывающих заводов», - сказал он журналистам.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодняшние трудности с топливом - временные, они связаны в том числе с попытками Киева «сорвать сезон отпусков россиян», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

