В правительстве РФ признали дефицит бензина из-за ударов по НПЗ

Дефицит на топливном рынке России связан с тем, что «нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за «прилётов» по ним. Как пишет ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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По его словам, из-за дефицита «мы наблюдаем очереди, либо иногда заправки нестабильно работают».

«Тем не менее, мы всё делаем для того, чтобы усилить защиту наших нефтеперерабатывающих заводов», - сказал он журналистам.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодняшние трудности с топливом - временные, они связаны в том числе с попытками Киева «сорвать сезон отпусков россиян», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НПЗТопливоДефицитАлександр Новак

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