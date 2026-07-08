Путин назвал трудности с топливом временными и потребовал регулярные доклады

Президент Владимир Путин потребовал регулярно предоставлять ему и премьер-министру Михаилу Мишустину оперативные доклады о ситуации в топливном комплексе страны. Соответствующее поручение глава государства отдал в ходе совещания с членами правительства, сообщает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что трудности с топливом в России временные, но призвал кабинет министров не затягивать с решением текущих вопросов и принимать все необходимые меры для нормализации топливного обеспечения.