Путин назвал трудности с топливом временными и потребовал регулярные доклады

Президент Владимир Путин потребовал регулярно предоставлять ему и премьер-министру Михаилу Мишустину оперативные доклады о ситуации в топливном комплексе страны. Соответствующее поручение глава государства отдал в ходе совещания с членами правительства, сообщает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что трудности с топливом в России временные, но призвал кабинет министров не затягивать с решением текущих вопросов и принимать все необходимые меры для нормализации топливного обеспечения.

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Вице-премьер Александр Новак и глава Минтранса Андрей Никитин обязаны находиться на постоянной связи и в оперативном режиме информировать о ситуации как президента, так и председателя правительства, подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что сегодняшние проблемы на топливном рынке связаны с попытками Киева «сорвать сезон отпусков россиян», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: ТАСС/Смирнов Владимир
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