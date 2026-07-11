Полиция Германии не исключает диверсии на ж/д между Кёльном и Дюссельдорфом

По данным агентства DPA, в Германии не исключают версию диверсии на значимом участке железной дороги, соединяющей Кёльн и Дюссельдорф.

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Возгорание возникло 10 июля сразу в двух точках — на склоне вблизи железнодорожных путей. Хотя пламя удалось оперативно ликвидировать, в результате инцидента оказались повреждены сигнальные кабели. Из‑за этого движение поездов (в том числе региональных и дальнего следования) на данном отрезке в настоящее время полностью остановлено.

Представители полиции полагают, что техническая неисправность вряд ли могла стать причиной пожара. Сейчас делом занимается подразделение полиции, отвечающее за вопросы государственной безопасности, — его сотрудники проверяют версию о преднамеренном саботаже.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ФРГ в городе Зинциг полиция провела операцию после захвата заложников в банке.

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ФОТО: РИА Новости
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