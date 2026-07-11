В 27 лет умер актер сериалов «Тайны следствия» и «Первый отдел» Брейкин
Российский актёр Дмитрий Брейкин, снимавшийся в кино, на телевидении и игравший на театральной сцене, ушёл из жизни в 27 лет — его смерть стала трагедией для всех, кто его знал. Зрители помнят артиста по работам в сериалах «Тайны следствия» и «Первый отдел».
О кончине Дмитрия проинформировало руководство Новгородского академического театра драмы имени Фёдора Достоевского.
Коллеги и друзья не скрывают скорби и делятся тёплыми воспоминаниями: в комментариях можно встретить слова о том, каким замечательным партнёром и артистом он был, восхищения его работой в роли Рогожина, признательность за яркую игру в постановке «Незамужняя женщина». Кто‑то с особой теплотой вспоминает его улыбку и благодарный взгляд.
В последней публикации в соцсетях, датированной 23 мая, Брейкин рассказал о старте съёмок картины «Ханна» — ленты о судьбе ребёнка в годы Второй мировой войны. Выход фильма на экраны намечен на 29 апреля 2027 года.
Дмитрий появился на свет 1 августа 1998 года, обучение прошёл в Санкт‑Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Театральная карьера актёра была насыщенной: он воплотил на сцене немало ярких образов, а одной из его последних работ стала роль циркового гимнаста Тибула в премьерном спектакле «Кукла наследника Тутти». В списке кинопроектов с его участием — 19 картин, в том числе «Такси под прикрытием», «Екатерина. Фавориты» и «Блиндаж».
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