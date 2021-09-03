Бодяжки «Нафтогаза». На Украине снова призвали к санкциям против «Газпрома»
Эксперты оценили вероятность санкций против «Газпрома», которые призвал ввести глава «Нафтогаза Украины» Витренко, из-за возможных срывов поставок газа в третьи страны.
Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко призвал ввести санкции против «Газпрома», если компания будет блокировать транзит газа в третьи страны. По его словам, гарантией для энергетической безопасности Киева могли бы стать контракты на поставку газа с европейскими компаниями.
Витренко находится в США вместе с украинской делегацией, возглавляемой Владимиром Зеленским. 1 сентября президент Украины встречался со своим американским коллегой Джо Байденом. На брифинге после саммита Зеленский заявил, что получил от Байдена личные уверения в том, что если «Северный поток – 2» создаст угрозу энергетической безопасности Украины, то Штаты немедленно наложат на него санкции. «С нашей стороны это большая победа», - заявлял Зеленский. Также в опубликованном ранее совместном заявлении по итогам встречи было объявлено, что США и Украина «продолжают выступать против «Северного потока - 2», который они рассматривают в качестве угрозы европейской энергетической безопасности». А Вашингтон к тому же обязуется не допустить «использования Кремлем энергетики как геополитического оружия».
Впрочем, Витренко остался не до конца доволен итогами встречи. По его словам, «Украине нужны не бумаги, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину».
«Если таких контрактов не будет и если «Газпром» продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину, тогда должны быть санкции. Потому что это будет доказательством того, что «Газпром» использует газ как геополитическое оружие», - заявил Витренко в эфире телеканала «1+1».
Как рассказал Витренко, сейчас украинская сторона ждет переговоров с конкретными европейскими компаниями, «которые должны организовать немцы», так как «просто продление контракта с «Газпромом» не является достаточной гарантией».
Бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что украинское руководство в вопросе транзита газа больше волнуют не деньги, а потеря «фактора сдерживания» для России.
«Украину заботит то, что в связи с потерей важности главного транзитного пути газа из России в Евросоюз возникают проблемы, связанные с политической безопасностью. Нет факторов сдерживания для идей Кремля по поводу чего-то там на Украине. Теперь у России есть несколько альтернатив – поставлять газ в Южную Европу через «Турецкий поток», в Северную Европу – через «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Роль «исторического» центрального газопровода падает, и сдерживать «имперские идеи» российских властей будет сложнее. Поэтому тут речь идет не о деньгах, а об общей безопасности Украины», - пояснил он.
В свою очередь ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков беседе с каналом «Радиоточка НСН» напомнил, что в соглашении между США и Германией сказано, что в случае использования Россией газа в качестве оружия, Германия введет санкции против «Северного потока – 2». Поэтому, по словам аналитика, Украина пытается этот пункт использовать, но для этого должно произойти нечто экстраординарное.
«Украинцы пытаются сделать так, чтобы ввели санкции, но пока никаких доказательств использования Россией газа в качестве оружия нет. Для этого должна случиться какая-то исключительная история. Россия должна сказать «завтра вы отменяете санкции против России, иначе вам газ отключим», что- то подобное, а обвинения Украины высосаны из пальца», - добавил он.
Экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что Украина может потерять с запуском «Северного потока — 2» три миллиарда долларов.
«Однако эти потери некритичны. Всё равно эти деньги утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Там ничего не поймёшь – где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно», - заявил экс-министр.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что поставки по «Северному потоку - 2» могут начаться до конца года.
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