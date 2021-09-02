Поставки по «Северному потоку - 2» могут начаться до конца года
Поставки газа по трубопроводу «Северный потоку - 2» в Европу могут стартовать уже в отопительном сезоне текущего года. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он провёл праздничное селекторное совещание, приуроченное ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности.
Проект «Северный поток – 2» представляет собой две нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод удвоит мощность первого «Северного потока».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что строительство «Северного потока – 2» близится к завершению. Представитель Кремля подчеркну, что речь идёт исключительно о коммерческом проекте, который не может предоставлять ни для кого никакую угрозу.
Песков выразил несогласие с совместным заявлением Вашингтона и Киева о том, что якобы этот проект несет в себе угрозу для Украины и Европы в целом. Такая позиция была озвучена в ходе визита в США президента Украины Владимира Зеленского.
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