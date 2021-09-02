«Джавелины» и полмиллиарда «на демократию». Что Зеленский выпросил у Байдена
Прогнозы экспертов, предрекавших отсутствие серьезных итогов переговоров, не подтвердились.
Ранее перенесенная встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского состоялась накануне в Белом доме и, вопреки прогнозам некоторых экспертов, принесла довольно значительные результаты. Главным итогом переговоров можно считать принятие совместного заявления о стратегическом партнерстве, полный текст которого выложен на сайте Офиса президента.
В частности, Соединенные Штаты пообещали продолжить работу по привлечению России к ответственности за «агрессию в отношении Крыма». Украина и США договорились о принятии стратегического оборонного рамочного соглашения. В его рамках будет усилено сотрудничество по контролю над Черным морем, обмену кибернетической информации и разведывательными данными. Американская сторона поддержала проект Крымской платформы и стремление Украины в НАТО. США обязались выделить Украине военную технику на сумму в 60 миллионов долларов. В том числе, противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и другие виды летального и нелетального оружия. Всего с 2014 года США предоставили украинским вооруженным силам помощь на сумму 2,5 миллиарда долларов, в том числе 400 миллионов долларов только в этом году.
Также стороны договорились об энергетическом сотрудничестве. В документе отдельно сообщается, что США обязываются предоставить гарантии энергетической безопасности Украины. В частности, это касается соглашения между Германией и США, по которому стороны договорились ввести санкции против России в случае использования газопровода «Северного потока – 2» «как оружия», а также о принуждении России к продлению договора о транзите газа с Украиной на 10 лет.
Кроме этого США выделят Украине в 2021 году 463 миллиона долларов «на развитие демократии и вопросы защиты прав человека». Также США обязались увеличить инвестиции в украинскую экономику. Помимо прочего Украине выделили 55 миллионов долларов на преодоление последствий пандемии и передали стране 2 миллиона доз вакцин. А правительство США выделит Украине дополнительные 45 миллионов долларов на гуманитарную помощь
Комментируя итоги встречи, Зеленский отметил, что не почувствовал негатива со стороны американской стороны. «Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова. Это приятно», — отметил Зеленский. Он заявил, что встреча прошла в нормальной, продуктивной атмосфере.
«В целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере. Нормальный мужской разговор», — отметил Зеленский. По его мнению, продолжение разговора в течение 2 часов вместо запланированных 45 минут говорит, что «стороны заинтересованы в диалоге и в результате этого диалога».
Перед встречей подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявлял, что встреча не будет иметь серьезного смысла с точки зрения принятия решений.
«Какой-то смысловой нагрузки она нести не будет. Все и так прекрасно знают, чего добивается Зеленский. Он говорил: «Мы будем требовать от США…» Ничего требовать он не сможет. «Северный поток – 2» уже достроен. И Украина стремительно уходит на задний план с американской повестки», - заявил он.
В итоге же Зеленский договорился о предоставлении Украине финансовой помощи в размере более полумиллиарда долларов, а также поставке американского вооружения, в том числе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 368 / сут.
Умерли
184 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 325 / сут.
- В Госдуме предложили увеличить штрафы за драки в пять раз
- Монеточка вновь не явилась в суд по иску Стаса Костюшкина
- Суд в Барнауле признал запрещенной информацию на сайте интернет-магазина iHerb
- Не самая солнечная атмосфера: Зеленский оценил встречу с Байденом
- Глава Минтруда рассказал об увеличении маткапитала в 2022 году
- Зеленский рассказал о возможных американских санкциях против «Северного потока - 2»
- «Новатэк»: в России появится сеть криоАЗС
- Минстрой: возить мигрантов поездами начнут до конца года
- На ВЭФ представлен Aurus на водородном топливе
- В Счетной палате рассказали, почему россияне не доверяют вакцинам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru