Экс-министр экономики Украины раскрыл убытки Киева от запуска «Северного потока-2»
Экс-министр экономики Украины заявил телеграм-каналу «Радиоточка НСН», что минимизировать эти потери Киев не сможет.
Экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, сколько Украина может потерять с запуском «Северного потока — 2».
«Три миллиарда долларов. Однако эти потери некритичны. Всё равно эти деньги утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Там ничего не поймёшь – где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно», - отметил собеседник НСН.
Ранее глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил изданию «Украинская неделя», что Украина уже подготовилась к запуску «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что благодаря наличию подземных хранилищ, а также за счет интеграции в газотранспортную систему Европы у Киева будет баланс энергоресурсов и возможность получать их по справедливой цене. По словам топ-менеджера, Украина при этом потеряет часть доходов от транзита.
Лановой со своей стороны высказал мнение, что Украина не сможет минимизировать для себя последствия запуска «Северного потока-2».
«Это хорошая мина при плохой игре. Они [«Нафтогаз» и Андрей Коболев - прим. НСН] все равно всё сваливают на экономику. В результате у них всё хорошо, просто уменьшится доходная часть, и баланс у них будет другим. Но лично Коболев, и лично руководство "Нафтогаза" не пострадают», - добавил Лановой.
Собеседник «Радиоточки НСН» при этом уверен, что «Северный поток-2» навредит и России. Он напомнил, что Россия потратила большие деньги и понесла большие расходы, связанные с этим проектом.
«Всё это ухудшило экономические показатели последних лет и РФ, и «Газпрома». Всё это – во вред экономике России. Потому что эти инвестиции можно было пустить на что-то другое. Но РФ посчитала, что приоритетным является уход от диалога с Украиной и независимость в транспортировке газа», - отметил экс-министр.
Отвечая на вопрос о том, насколько вероятен сценарий полного прекращения транзита российского газа через ГТС Украины, Владимир Лановой заявил, что Россия всё равно транспортирует через эту трубу газ в Европу. И Украина, покупая его через посредников – Словакию, Польшу, Венгрию – всё равно поддерживает экспорт газа из РФ на Украину.
«Всё равно он продолжается. Просто этот экспорт закамуфлирован. И это большой объём. Примерно треть газа Украина получает российского – через эти механизмы и новых посредников», - добавил Лановой.
А ранее стало известно, что правительство ФРГ рассматривает четыре варианта действий в ситуации вокруг «Северного потока – 2». Как сообщила газета Handelsblatt, одним из вариантов может быть применение «механизма отключения», то есть прекращения поставок газа по «Северному потоку – 2» в случае сокращения Россией объемов транспортируемого через Украину газа.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что это наиболее вероятный сценарий.
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