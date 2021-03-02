Экс-министр экономики Украины раскрыл убытки Киева от запуска «Северного потока-2»

Ранее глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил изданию «Украинская неделя», что Украина уже подготовилась к запуску «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что благодаря наличию подземных хранилищ, а также за счет интеграции в газотранспортную систему Европы у Киева будет баланс энергоресурсов и возможность получать их по справедливой цене. По словам топ-менеджера, Украина при этом потеряет часть доходов от транзита.

Лановой со своей стороны высказал мнение, что Украина не сможет минимизировать для себя последствия запуска «Северного потока-2».

«Это хорошая мина при плохой игре. Они [«Нафтогаз» и Андрей Коболев - прим. НСН] все равно всё сваливают на экономику. В результате у них всё хорошо, просто уменьшится доходная часть, и баланс у них будет другим. Но лично Коболев, и лично руководство "Нафтогаза" не пострадают», - добавил Лановой.

Собеседник «Радиоточки НСН» при этом уверен, что «Северный поток-2» навредит и России. Он напомнил, что Россия потратила большие деньги и понесла большие расходы, связанные с этим проектом.

«Всё это ухудшило экономические показатели последних лет и РФ, и «Газпрома». Всё это – во вред экономике России. Потому что эти инвестиции можно было пустить на что-то другое. Но РФ посчитала, что приоритетным является уход от диалога с Украиной и независимость в транспортировке газа», - отметил экс-министр.