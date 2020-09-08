Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход граждан

Дмитрий Медведев выступил с предложением ввести в России минимальный гарантированный доход граждан. Об этом председатель «Единой России» заявил во время онлайн-совещания с руководством партии. По словам бывшего премьер-министра, речь идёт о неприкосновенной сумме, которую государство будет выплачивать человеку независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения.

При этом, Медведев сослался на иностранный опыт и отметил, что пандемия показала важность оказания поддержки людям для сохранения социальной стабильности.