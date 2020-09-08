Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход граждан

Дмитрий Медведев выступил с предложением ввести в России минимальный гарантированный доход граждан. Об этом председатель «Единой России» заявил во время онлайн-совещания с руководством партии. По словам бывшего премьер-министра, речь идёт о неприкосновенной сумме, которую государство будет выплачивать человеку независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения.

При этом, Медведев сослался на иностранный опыт и отметил, что пандемия показала важность оказания поддержки людям для сохранения социальной стабильности.

Делягин назвал причины безработицы в России

Между тем, в начале сентября стало известно, что потребительские расходы россиян по итогам первой половины 2020 года сократились в среднем на 11,5 тысяч рублей, что является рекордным снижением за последние 13 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на подсчёты аналитиков сети FinExpertiza.

Исследование показало, что больше всего экономили жители Москвы, сократившие траты на 41 тысячу рублей. Жители Якутии «ужались» на 28,7 тысячи рублей, а Севастополя – на 26 тысяч рублей. В топ-10 по сокращению расходов, в частности, попали Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставрополье и Санкт-Петербург.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ДоходыРоссиянеДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры