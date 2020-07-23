Политолог рассказал, почему всем россиянам нельзя раздать деньги
Правительство до 30 октября разработает меры для снижения уровня бедности в стране до 6,6%. О том, что можно предпринять в этой сфере, и чем грозит прямая раздача денег населению, рассказал «Радио 1» политолог, генеральный директор института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
«Если мы говорим о стратегических мерах борьбы с бедностью, то это создание высокооплачиваемых рабочих мест. Но это очень тяжёлая задача. Она не на день, не на месяц. На короткую перспективу – только раздача денег, другого здесь нет. Но важна раздача денег адресная, именно тем людям, которым они нужны, чтобы купить еду, одежду, а не просто всем – иначе люди могут начать покупать валюту, накапливать средства, и это приведёт к инфляции. И в этом самая большая проблема: пройти между инфляцией и нищетой. Для этого нужна очень точная адресность этой помощи», – сказал Журавлёв.
Другой составляющей борьбы с бедность должно стать отсутствие торгового монополизма.
«Если, например, в городе есть только магазины одной сети, то при росте доходов населения там просто повысят цены. Так что решать проблему с бедностью надо вместе с активной работой антимонопольной службы», – пояснил Журавлёв.
Он подчеркнул, что при правильной адресности поддержки, помощи только тем людям, которые не могут реализовать базовые потребности в еде и одежде, переизбытка денежной массы у населения не будет. Напротив, торговые сети смогут распродать товарные излишки.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей для правительства страны. Он сообщил, что эпидемия коронавируса изменила ситуацию на рынке труда и что правительство приняло ряд мер для поддержки населения.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
795 тыс.+5 848 / сут.
Умерли
12 892+147 / сут.
Выздоровели
580 тыс.+8 277 / сут.
- Захарова: Россия вправе вести на Южных Курилах любую деятельность
- Жириновский намерен к осени добиться помилования Фургала
- Кадыров стал генерал-майором
- Песков: Дегтярёв не отказывается общаться с гражданами, а просто занят
- «Полтавский захватчик» отпустил полицейского и убежал в лес
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru