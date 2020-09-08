Предложение Костина о льготах по НДФЛ для безработных назвали бессмысленным

Как мера стимулирования занятости эта мера совершенно бессмысленна, заявил НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Он пояснил, что люди не работают не потому, что им не вычитают НДФЛ, а потому, что они просто не могут найти работу.

«Но то, что малоимущих надо освободить от НДФЛ, то я об этом говорю уже лет пять, если не 10, и это будет серьезной мерой по борьбе с бедностью и поддержке малоимущих», - добавил эксперт.

Ранее Нечаев заявил НСН, что расходы на еще одну выплату семьям с детьми не будут проблемой для российского бюджета.

