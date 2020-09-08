Предложение Костина о льготах по НДФЛ для безработных назвали бессмысленным
Бывший глава Минэкономики России не видит смысла в стимулировании занятости через налоговые льготы.
Во вторник глава ВТБ Андрей Костин предложил в качестве способа по стимулированию занятости населения ввести налоговый вычет платежей НДФЛ вплоть до отрицательного для семей малоимущих с большим количеством детей, но имеющих работу, чтобы простимулировать поиск ими работы.
Как мера стимулирования занятости эта мера совершенно бессмысленна, заявил НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
Он пояснил, что люди не работают не потому, что им не вычитают НДФЛ, а потому, что они просто не могут найти работу.
«Но то, что малоимущих надо освободить от НДФЛ, то я об этом говорю уже лет пять, если не 10, и это будет серьезной мерой по борьбе с бедностью и поддержке малоимущих», - добавил эксперт.
Ранее Нечаев заявил НСН, что расходы на еще одну выплату семьям с детьми не будут проблемой для российского бюджета.
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