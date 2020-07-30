Профессор ВШЭ: пособие по безработице не повысят до прожиточного минимума
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская заявила НСН, что предложение профсоюзов о повышении размера пособия по безработице до прожиточного минимума экономически бесперспективно.
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в министерство труда предложение о повышении пособия о безработице в 2021 году до прожиточного минимума в регионе. В Минтруде заявили, что изучат инициативу, сообщила газета «Известия». Однако в ведомстве напомнили, что пособие по безработице не является постоянной заменой трудовых доходов.
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская заявила НСН, что предложение о повышении размера пособия по безработице до прожиточного минимума в регионе экономически бесперспективно.
По ее словам, эту инициативу в Минтруде вряд ли воспримут всерьез
«Федерации независимых профсоюзов России нужно как-то напоминать о себе. Что у нас в стране вообще есть профсоюзы. Вот она напомнила. Эта инициатива экономически бесперспективна. Для этого нет экономических возможностей. Обыкновенный пиар-ход», - сказала она.
Число официально зарегистрированных безработных в России уже превысило отметку в три миллиона.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
834 тыс.+5 509 / сут.
Умерли
13 802+129 / сут.
Выздоровели
630 тыс.+9 322 / сут.
- Названы возможные сроки второй волны COVID-19 в Москве и Петербурге
- ФСБ раскрыла госизмену на Черноморском флоте
- В Белоруссии возбудили дело о подготовке теракта после задержания россиян
- Американцы заподозрили Ротенбергов в попытке обойти санкции
- Задержанные в Белоруссии россияне дают показания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru