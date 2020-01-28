Голикова: за чертой бедности живут 18,5 миллиона россиян
Согласно экспертным оценкам, в 2018 году в России за чертой бедности жили порядка 18,5 миллиона человек. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила накануне на заседании бюро высшего совета партии «Единая Россия», передает ТАСС.
По словам Голиковой, 70-80% из них (то есть до 14,8 млн - прим. НСН) – это семьи с детьми.
С 1 января власти ввели федеральное пособие по уходу за детьми в возрасте до 3 лет. Критерий его получения увеличен с 1,5 до 2 прожиточных минимумов на одного человека в семье. Однако после того, как ребенку исполняется три года, средний размер пособия снижается до 349 рублей, и семья попадает в категорию бедных, отметила Голикова. Чиновница призвала пересмотреть региональные документы, устанавливающие пособия по уходу за ребенком 3-7 лет.
Летом 2019 года Голикова заявила, что за чертой бедности в России находится 51% многодетных семей, сообщал RT.
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