Голикова: за чертой бедности живут 18,5 миллиона россиян

По словам Голиковой, 70-80% из них (то есть до 14,8 млн - прим. НСН) – это семьи с детьми.

С 1 января власти ввели федеральное пособие по уходу за детьми в возрасте до 3 лет. Критерий его получения увеличен с 1,5 до 2 прожиточных минимумов на одного человека в семье. Однако после того, как ребенку исполняется три года, средний размер пособия снижается до 349 рублей, и семья попадает в категорию бедных, отметила Голикова. Чиновница призвала пересмотреть региональные документы, устанавливающие пособия по уходу за ребенком 3-7 лет.

Летом 2019 года Голикова заявила, что за чертой бедности в России находится 51% многодетных семей, сообщал RT.

