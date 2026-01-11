СМИ: Военные США использовали мощное неизвестное оружие при захвате Мадуро

По словам охранника, в момент операции внезапно и без видимой причины полностью вышли из строя все радиолокационные системы венесуэльской стороны. Почти сразу появились десятки беспилотников, которые подавили огневые точки и очаги сопротивления.

Охранник рассказал изданию, что вскоре в небе возникли вертолёты с американским спецназом на борту. По его утверждению, в руках военных находилось оружие значительно мощнее обычного огнестрельного. Поэтому несмотря на значительное численное превосходство, охранник заявил, что венесуэльские солдаты были быстро подавлены. По его словам, американские военные применили неопознанное оружие, которое ощущалось как «очень мощная звуковая волна». «Мне казалось, что моя голова взрывается изнутри», — сказал он, добавив, что у солдат пошла кровь из носа и они падали на землю, не в силах пошевелиться.

Американская армия нанесла удары по Венесуэле 3 января. Мадуро вместе с супругой Силией Флорес захватили и вывезли из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».