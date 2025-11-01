Россия готова поставлять энергию в Прибалтику, но эти страны сами выбрали дорогой и неэффективный вариант, а теперь обвиняют во всем Москву, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.



Эстонцев заставят доплачивать за электричество и назовут это «платой за энергетическую независимость» от России. Об этом сообщает ERR. Государственная энергокомпания Elering с 2026 года будет взимать плату за «балансирующую мощность» в размере €3,73 за мегаватт-час. 8 февраля этого года Эстония, Литва и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и присоединили свои электросистемы к синхронной зоне континентальной Европы. Юшков отметил, что им достаются только остатки.