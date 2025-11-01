«Дорого заплатят»: Кто оставил эстонцев без российской энергии и газа

Эстония осталась без дешевой энергии и промышленности из-за плохих решений политиков, заявил НСН Игорь Юшков

Россия готова поставлять энергию в Прибалтику, но эти страны сами выбрали дорогой и неэффективный вариант, а теперь обвиняют во всем Москву, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.

Эстонцев заставят доплачивать за электричество и назовут это «платой за энергетическую независимость» от России. Об этом сообщает ERR. Государственная энергокомпания Elering с 2026 года будет взимать плату за «балансирующую мощность» в размере €3,73 за мегаватт-час. 8 февраля этого года Эстония, Литва и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и присоединили свои электросистемы к синхронной зоне континентальной Европы. Юшков отметил, что им достаются только остатки.

«Сейчас эстонцы получают электричество от энергомоста с Финляндии. Они зависят в этом плане от того, какие излишки есть у финнов. Если потребляют меньше, значит больше могут экспортировать в Эстонию. Эта энергия поступает через два кабеля по дну Балтийского моря. Какое-то судно их задело, уже обвинили в этом Россию. Но они сами пришли к тому, что у них растут тарифы, дефицит электричества — здесь бессмысленно обвинять Москву. У всего прибалтийского региона зависимость от импорта, но сегодня они покупают дороже у Польши и Швеции, а не у России», — указал он.

Юшков добавил, что Россия готова вернуть поставки в любой момент.

«Конечно, европейцам хватает электричества, но сколько оно будет стоить? Они не останутся без света, но очень дорого за него заплатят. Также было и с газом. Мы не прекращали поставки, но европейцы создали проблему сами, при которой большинство газопроводов не работает. Эстония могла бы спокойно закупать нашу электроэнергию: сети есть –- покупайте. Ценник был бы хороший, так как при конкуренции ниже становится цена, но они этого не делают. Нынешний отопительный сезон будет напряженным для всей Европы. А в сегодняшних условиях с такими ценами еще и отмирает промышленность. Предприятия либо закрываются, либо переносят производство в другие страны», — заключил собеседник НСН.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, депутат от Калининградской области Андрей Колесник рассказал НСН, какое будущее ждет Литву, если она продолжит провоцировать Россию.

