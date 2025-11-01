«Дорого заплатят»: Кто оставил эстонцев без российской энергии и газа
Эстония осталась без дешевой энергии и промышленности из-за плохих решений политиков, заявил НСН Игорь Юшков
Россия готова поставлять энергию в Прибалтику, но эти страны сами выбрали дорогой и неэффективный вариант, а теперь обвиняют во всем Москву, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.
Эстонцев заставят доплачивать за электричество и назовут это «платой за энергетическую независимость» от России. Об этом сообщает ERR. Государственная энергокомпания Elering с 2026 года будет взимать плату за «балансирующую мощность» в размере €3,73 за мегаватт-час. 8 февраля этого года Эстония, Литва и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и присоединили свои электросистемы к синхронной зоне континентальной Европы. Юшков отметил, что им достаются только остатки.
«Сейчас эстонцы получают электричество от энергомоста с Финляндии. Они зависят в этом плане от того, какие излишки есть у финнов. Если потребляют меньше, значит больше могут экспортировать в Эстонию. Эта энергия поступает через два кабеля по дну Балтийского моря. Какое-то судно их задело, уже обвинили в этом Россию. Но они сами пришли к тому, что у них растут тарифы, дефицит электричества — здесь бессмысленно обвинять Москву. У всего прибалтийского региона зависимость от импорта, но сегодня они покупают дороже у Польши и Швеции, а не у России», — указал он.
Юшков добавил, что Россия готова вернуть поставки в любой момент.
«Конечно, европейцам хватает электричества, но сколько оно будет стоить? Они не останутся без света, но очень дорого за него заплатят. Также было и с газом. Мы не прекращали поставки, но европейцы создали проблему сами, при которой большинство газопроводов не работает. Эстония могла бы спокойно закупать нашу электроэнергию: сети есть –- покупайте. Ценник был бы хороший, так как при конкуренции ниже становится цена, но они этого не делают. Нынешний отопительный сезон будет напряженным для всей Европы. А в сегодняшних условиях с такими ценами еще и отмирает промышленность. Предприятия либо закрываются, либо переносят производство в другие страны», — заключил собеседник НСН.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, депутат от Калининградской области Андрей Колесник рассказал НСН, какое будущее ждет Литву, если она продолжит провоцировать Россию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певица Kristina Si может записать совместный трек с Xzibit
- На Шри-Ланке впервые стартовали Дни российского кино
- Операция «Нелегал» в Подмосковье привела к выдворению 4,3 тысячи мигрантов
- «Дорого заплатят»: Кто оставил эстонцев без российской энергии и газа
- Правительство утвердило новые правила утильсбора и начало их применения
- В Москве простились с Романом Поповым
- Почему российским саночникам бессмысленно ждать Олимпиаду
- Окруженные в Красноармейске украинские военные начали сдаваться в плен
- Россиян предупредили о массовых сокращениях в течение ближайших 5-10 лет
- Как закрытие Литвой границы в Белоруссии скажется на российских перевозчиках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru