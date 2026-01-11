В Дании предложили перенести резиденцию наследного принца Кристиана в Нуук
Перенос постоянного двора наследного принца Кристиана или другого члена королевской семьи в столицу Гренландии - Нуук - позволит укрепить связь с островом. Об этом в интервью датскому таблоиду BT заявил главный редактор издания Netavisen Pio и общественный деятель Нильс Йесперсен.
По его мнению, наследник престола должен постоянно проживать на острове, выучить гренландский и фарерский языки, что позволит значительно укрепить культурные и эмоциональные связи Гренландии с Данией и глубже интегрировать автономию в датское культурное пространство.
Предложение прозвучало на фоне обострившегося интереса США к Гренландии. Ранее британская газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил своим советникам разработать план по «захвату» Гренландии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
