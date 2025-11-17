«ЗОЛОТЫЕ» ПРОДУКТЫ

Не лучше ситуация и в Италии — правда, здесь резко подскочили цены на продукты. Так, с момента введения антироссийских санкций они подорожали на 24,9% — почти на четверть, что на 17,3% превышает общий индекс потребительских цен. Кроме того, на 76% подорожали энергоносители, сообщила газета IL Fatto Quotidiano. Вместе с тем помогать малообеспеченным семьям государство не намерено, уточняет издание.

По данным Итальянского института статистики ISTAT, за четыре года темпы роста цен опережали темпы роста инфляции. По мнению автора публикации, сложившаяся ситуация объясняется конфликтом на Украине и антироссийскими санкциями.

Аналитика свидетельствует, что в среднем итальянцы тратят на продукты порядка 16,6% от месячного заработка, причем семьи с двумя детьми переплачивают в год €250, с одним ребенком — €219.

При этом зарплаты, судя по всему, расти не собираются — их уровень остается в диапазоне показателя 2021 года.

ПОТЕРЯЛИ ТРИЛЛИОН

Совокупные потери Евросоюза в связи с антироссийскими санкциями достигли €1 трлн, заявил министр иностранных Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу A Haber.

«Вы вводите эмбарго в отношении России, не получаете ее энергоносители, не торгуете с ней. И вы лишаетесь этого от такой державы, как Россия. Это имеет свою цену, финансовую и политическую», — подчеркнул Фидан.

Не будучи активной стороной конфликта на Украине, Европа все равно участвует в нем, добавил турецкий министр.

«МЕРЦ, ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?»

Тем временем в некоторых странах проводимая руководством политика довела до призывов к досрочному роспуску правительства — так произошло, в частности, в Германии, где деятельность канцлера Фридриха Мерца заставляет сомневаться в ее эффективности, сообщило агентство Bloomberg.

Недовольство и критические настроения вспыхнули среди членов возглавляемых Мерцем Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

«Многие в его фракции задаются вопросом: где результаты? <...> Однако перспективы складываются не в его пользу», —заявил эксперт Германского фонда Маршалла Судхи Давид-Вилья.

По данным агентства, в ФРГ растет популярность оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» на фоне неспособности правительства Мерца решить ключевые вопросы, в частности, навести порядок в миграционной политике и экономике. Это наводит на мысль о досрочном роспуске правительства, аналогичного тому, с которым столкнулась в 2024 году прошлая коалиция «Светофора».

