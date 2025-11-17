«Триллионные потери»: К чему приведут новые санкции США против партнеров России
Введение санкций против России часто бьет по их же инициаторам. Но, несмотря на это, президент США Дональд Трамп готов поддержать новые рестрикции против российских партнеров.
Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности поддержать готовящийся в Конгрессе США законопроект, который предусматривает введение санкций против ведущих бизнес с Россией стран. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».
«Они предлагают законопроект, в соответствии с которым любая страна, ведущая бизнес с Россией, будет обложена очень жесткими санкциями», — пояснил президент США, добавив также, что Вашингтон может «добавить к этому Иран». Правда, что подразумевается под этой фразой, Трамп не уточнил.
Напомним, законопроект, о котором идет речь, еще в октябре намеревался вынести на голосование лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн. Его также давно продвигал сенатор Линдси Грэм, однако точные сроки не устанавливались.
Если законопроект будет принят, он даст Трампу возможность вводить пошлины на импорт до 500% из тех государств, которые закупают российские энергоносители и не оказывает Украине активную помощь.
БЕНЗИН ВСЕ ДОРОЖЕ
Вместе с тем все чаще санкции против России и ее партнеров оборачиваются против тех, кто их вводил. Особенно больно бьют они по кошелькам рядовых граждан. Так, средние цены на бензин и дизельное топливо на АЗС в США поднялись до максимума с января на фоне снижения мировых цен на нефть и достигли $3,08 за галлон. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По мнению агентства, столь высокие цены на топливо объясняются снижением производства в нефтяной отрасли, санкциями и атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетические объекты в России.
Отмечается, что сложившаяся ситуация «вряд ли понравится администрации США, которая считает “доступную энергию” важнейшей задачей». Агентство отметило, что с мировых рынков исчезли «миллионы баррелей» бензина и дизельного топлива из-за атак на российскую энергетическую инфраструктуру, постоянных закрытий предприятий в США и в Европе, а также перебоев в работе ключевых заводов в Африке и Азии.
Также все громче звучат опасения трейдеров, которые боятся того, что американские санкции в отношении российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть», а также их дочерних предприятий негативно повлияют на цепочки поставок. Свою лепту внесут и новые ограничения Евросоюза на поставки топлива, производимого из российской нефти, вступающие в силу в январе 2026 года, отмечают трейдеры.
«ЗОЛОТЫЕ» ПРОДУКТЫ
Не лучше ситуация и в Италии — правда, здесь резко подскочили цены на продукты. Так, с момента введения антироссийских санкций они подорожали на 24,9% — почти на четверть, что на 17,3% превышает общий индекс потребительских цен. Кроме того, на 76% подорожали энергоносители, сообщила газета IL Fatto Quotidiano. Вместе с тем помогать малообеспеченным семьям государство не намерено, уточняет издание.
По данным Итальянского института статистики ISTAT, за четыре года темпы роста цен опережали темпы роста инфляции. По мнению автора публикации, сложившаяся ситуация объясняется конфликтом на Украине и антироссийскими санкциями.
Аналитика свидетельствует, что в среднем итальянцы тратят на продукты порядка 16,6% от месячного заработка, причем семьи с двумя детьми переплачивают в год €250, с одним ребенком — €219.
При этом зарплаты, судя по всему, расти не собираются — их уровень остается в диапазоне показателя 2021 года.
ПОТЕРЯЛИ ТРИЛЛИОН
Совокупные потери Евросоюза в связи с антироссийскими санкциями достигли €1 трлн, заявил министр иностранных Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу A Haber.
«Вы вводите эмбарго в отношении России, не получаете ее энергоносители, не торгуете с ней. И вы лишаетесь этого от такой державы, как Россия. Это имеет свою цену, финансовую и политическую», — подчеркнул Фидан.
Не будучи активной стороной конфликта на Украине, Европа все равно участвует в нем, добавил турецкий министр.
«МЕРЦ, ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?»
Тем временем в некоторых странах проводимая руководством политика довела до призывов к досрочному роспуску правительства — так произошло, в частности, в Германии, где деятельность канцлера Фридриха Мерца заставляет сомневаться в ее эффективности, сообщило агентство Bloomberg.
Недовольство и критические настроения вспыхнули среди членов возглавляемых Мерцем Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.
«Многие в его фракции задаются вопросом: где результаты? <...> Однако перспективы складываются не в его пользу», —заявил эксперт Германского фонда Маршалла Судхи Давид-Вилья.
По данным агентства, в ФРГ растет популярность оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» на фоне неспособности правительства Мерца решить ключевые вопросы, в частности, навести порядок в миграционной политике и экономике. Это наводит на мысль о досрочном роспуске правительства, аналогичного тому, с которым столкнулась в 2024 году прошлая коалиция «Светофора».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пугачева потеряла действующий в РФ товарный знак «Рецитал»
- В Орловской области два многоквартирных дома повреждены при атаке БПЛА
- Финляндия начала военные учения недалеко от границы с Россией
- Пушилин: Из-за дронов ВСУ в ДНР остались без света 500 тысяч абонентов
- «Триллионные потери»: К чему приведут новые санкции США против партнеров России
- Норвегия прошла на ЧМ по футболу впервые с 1998 года
- Орбан: Венгрия не согласится на предложение забрать Закарпатье
- Крупнейший российский кремниевый завод приостановит производство
- В семи регионах РФ уничтожили 36 дронов ВСУ
- В России продажи сигарет упали за год на 23%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru