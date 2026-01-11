Эксперт: Робототехника станет одной из самых востребованных профессий в 2026 году
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко в беседе с NEWS.ru назвал робототехнику одной из наиболее перспективных профессий 2026 года.
По его словам, высокий спрос сохранится на специалистов IT-сферы и инженеров. Особой популярностью среди молодёжи и работодателей будут пользоваться направления, связанные с искусственным интеллектом, машинным обучением, кибербезопасностью, разработкой программного обеспечения и мобильных приложений.
Эксперт также выделил среди перспективных профессий мехатронику и робототехнику. Не менее востребованными, по мнению Щербаченко, останутся аналитики больших данных — эта компетенция давно превратилась из модного тренда в критически важный инструмент для любого современного бизнеса.
Кроме того, стране по-прежнему будут крайне необходимы инженеры-проектировщики в машиностроении, энергетике и робототехнике, а также рабочие высокой квалификации - сварщики, токари, наладчики оборудования.
Щербаченко отметил, что в 2026 году ожидается значительный рост спроса на квалифицированных логистов. Не останутся без внимания и медицинские специалисты, особенно врачи узкого профиля, включая фармацевтов и работников в области медицинской кибернетики.
В 2025 году россияне чаще всего искали работу в продажах и IT, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
