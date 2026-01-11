«Влажные фантазии»: Захарова о словах главы МО Великобритании о «похищении» Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление главы Минобороны Великобритании Джона Хили о «похищении» президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала «ТВЦ».
«Влажные фантазии британских извращенцев», - сказала Захарова.
Ранее, выступая перед журналистами в Киеве, Джон Хили заявил, что в качестве цели для спецоперации выбрал бы Владимира Путина - по аналогии с недавней, как он выразился, операцией американских спецслужб по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
