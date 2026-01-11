«Влажные фантазии»: Захарова о словах главы МО Великобритании о «похищении» Путина

Российские военные освободили населенный пункт Белогорье в Запорожской области Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф предупредил Израиль и США о последствиях в случае проявления ими военной агрессии Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Венесуэлу Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР в австралийском Брисбене Свободное посещение школ в понедельник объявили во Владивостоке