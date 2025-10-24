«Уже проходили»: Россия и Китай придумают варианты обходы новых санкций США
Пекин официально не подтвердил отказ закупать российскую нефть, заявил в беседе с НСН Сергей Пикин.
В приостановке закупок российской нефти крупнейшими компаниями КНР после введения санкций США ничего экстраординарного нет, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Крупнейшие государственные нефтяные компании Китая — PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil — временно приостановили закупки российской нефти после введения США новых санкций. По данным агентства Reuters, речь идёт о поставках, осуществляемых морским путём. Компании решили воздержаться от заключения новых контрактов как минимум в краткосрочной перспективе из-за опасений вторичных санкций. Пикин отметил, что любое ограничение можно обойти.
«Это нормальная, рабочая ситуация. Каждый раз, когда вводится новый режим санкций, все смотрят, что будет дальше, и как с этим жить. Ничего экстраординарного нет. Это всегда было так. Такая же была ситуация, когда вводили санкции против кораблей. Под любое ограничение нужно придумать варианты его обхода или что-то другое, что позволит нейтрализовать или минимизировать ущерб», - пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что Пекин официально не заявлял об отказе закупать российскую нефть.
«Российские поставки в КНР и Индию составляют сейчас примерно 80% российского экспорта нефти. На Китай приходится не менее трети. Многое, конечно, зависит от времени года. Важный момент заключается в том, что нет официального подтверждения из Пекина об отказе закупать российскую нефть, а есть заявление агентства Reuters, которое рисует информацию так, как им самим больше нравится. Раз официальных заявлений нет, значит считаем, что это рабочая ситуация. И пути её решения не являются публичной историей. Всё это мы уже проходили, будем двигаться дальше», - добавил Пикин.
Ранее США ввели новые санкции против «Роснефти» и «Лукойла», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
