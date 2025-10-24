«Это нормальная, рабочая ситуация. Каждый раз, когда вводится новый режим санкций, все смотрят, что будет дальше, и как с этим жить. Ничего экстраординарного нет. Это всегда было так. Такая же была ситуация, когда вводили санкции против кораблей. Под любое ограничение нужно придумать варианты его обхода или что-то другое, что позволит нейтрализовать или минимизировать ущерб», - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что Пекин официально не заявлял об отказе закупать российскую нефть.